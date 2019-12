Kerstin Specht und Raj Kamal Jha Grimms Märchen heute: Rapunzel in Franken, Froschkönig in Indien

Es war einmal ... Märchen neu geschrieben

Vor 200 Jahren erschien der erste Band der "Kinder- und Hausmärchen" von Jakob und Wilhelm Grimm. 1803 hatten die beiden Brüder an der Universität Clemens Brentano und Achim von Arnim kennengelernt, die bei ihnen das Interesse für Hausmärchen weckten. So fingen Jakob und Wilhelm an, diese Geschichten zu sammeln und aufzuschreiben. Der erste Band erschien im Dezember 1812, der zweite 1815. Und heute wachsen Kinder immer noch mit diesen Geschichten auf. Auch wenn sich die Schriftstellerin Kerstin Specht nicht gerne an diese gruseligen Schauermärchen erinnert, orientierte sie sich an Rapunzel, und versetzt Frau Gödel und Bier in den Frankenwald; eine haarige Geschichte.

"Nahe des Königs Schlosse lag ein großer dunkler Wald. Und in diesem Walde, unter einer alten Linde gab es einen Brunnen. An besonders schönen Tagen, wenn es sehr heiß war, ging die Königstochter hinaus in den Wald und setzte sich an den Rand des kühlen Brunnens. Wenn sie Langeweile hatte, so holte sie ihre goldene Kugel hervor, warf sie in die Höhe und fing sie wieder auf. Und das war ihr liebstes Spielwerk ... ", so beginnt die Geschichte bei den Brüdern Grimm. Raj Kamal Jha aus Delhi, schrieb den "Froschkönig" ins Heute und macht aus ihm einen Kakerlakerich, der sich feudal an einem Swimmingpool in einem indischen Nobelort niedergelassen hat.

Kerstin Specht Für ihr dramatisches Werk wurde die 1956 im oberfränkischen Kronach geborene Schriftstellerin mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Nach dem Abitur studierte sie in München Germanistik, Philosophie und Theologie, arbeitete als Regieassistentin und probierte sich an der Hochschule für Film und Fernsehen in München aus. Mit ihrem 1990 erschienenen Theaterstück "Das glühend Männla" über die bedrückende Enge einer Dorfgemeinschaft wurde sie von der Kritik als Vertreterin des kritischen Volksstück in der Tradition von Horváth, Marie-Luise Fleißer, Kroetz und Sperr gefeiert, das 1990 in Bonn uraufgeführt wurde. Es folgen u. a. Stücke wie "Amiwiesen", im selben Jahr uraufgeführt an den Münchner Kammerspielen, oder "Lila", mit denen sie zum Shooting Star der Theaterszene avancierte. Ihre Stücke wurden in mehrere Sprachen übersetzt und auf vielen ausländischen Bühnen aufgeführt.