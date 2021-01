Ewig junge Minne-Lyrik Von genialen Schandschnauzen, Bürschleins und der unerhörten Liebe

"Man trifft sich, sagen wir, zufällig an einem fast schon hochsommerlichen Maitag in einem Münchner Biergarten, wird bei einer längeren Zugfahrt von den Schicksalsgöttinnen der Bahnreservierung nebeneinander platziert, sitzt am späten Abend nach einer gemeinsamen Lesung in Berlin in einem Café – und gerät aufs angenehmste ins Plaudern, begeistert sich, sagen wir, über Lyrik im Allgemeinen und die hohe Kunst der Liebeslyrik im Speziellen, etwa die hinreißenden mittelhochdeutschen Liebesgedichte des 12. und 13. Jahrhunderts." So begann die gemeinsame Arbeit der Dichter Thomas Marquardt und Jan Wagner an der Anthologie "Unmögliche Liebe", die jetzt auf über 300 Seiten erschienen ist.