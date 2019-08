Hörbuch zum Abtauchen Neun Stunden Meeresabenteuer!

Der Untertitel dieses Überraschungsbestsellers aus Norwegen sagt schon fast alles über dieses nasse Abenteuer: "Wie zwei Freunde im Schlauchboot ausziehen, um im Nordmeer einen Eishai zu fangen, und dafür ein ganzes Jahr brauchen". Das Ziel ist also klar: Ein sagenumwobenes Ungeheuer soll aus der Tiefe des Nordmeers gefischt werden - ein Eishai, der größte fleischfressende Hai der Welt. Allerdings taucht der nicht alle naselang auf. Um die Wartezeit zu überbrücken, erzählt Morten A. Strøksnes vom Leben an den Ufern der Lofoten, von Polarforschern und Meereslegenden.

"Draußen auf dem Ozean zu sein, in einem kleinen Boot mit einem guten Freund – kann es etwas Besseres geben?" ( Morten A. Strøksnes)

Dieses Meeresabenteuer hat wirklich stattgefunden: Morten A. Strøksnes hat sich zusammen mit Künstlerfreund Hugo ein Jahr lang auf Eishaijagd begeben und sich damit einen lang gehegten Traum erfüllt. Das daraus entstandene "Buch vom Meer", das neunte Buch des in Oslo lebenden Schriftstellers und Journalisten, ist jedoch viel mehr als ein viriles Wasserwagnis. Neben dem Handlungsrahmen der zwei Freunde in einem Boot erzählt der Bestsellerautor faktengetreu von der Geschichte des Nordmeers und den dort früher beheimateten Walfängern, von den unzähligen unbekannte Unterwasserwesen, von Meeresmythen und Legenden, von Quallenarten mit dreihundert Mägen, von Polarforschern und Kartografen und zieht uns hinein die immer noch so unerforschte Welt des Ozeans, die durch uns Menschen schrittweise zerstört wird.

Das Meer ruft: Einblicke ins Buch

Die Jagd nach dem Urzeitwesen

"Dreieinhalb Milliarden Jahre sollten vergehen von der Entwicklung ersten primitiven Lebens im Meer bis zu Hugo Aasjords Anruf, der mich an einem späten Samstagabend im Juli, während eines lebhaften Abendessens im Zentrum von Oslo, erreichte.

Hast du die Wettervorhersage für nächste Woche gesehen?, fragte er.

Wir warteten schon lange auf eine bestimmte Wetterlage. Was wir brauchten, war möglichst wenig Wind im Gebiet zwischen Bodø und den Lofoten, genauer gesagt im Vestfjord. Und wer im Vestfjord auf Windstille wartet, sollte Geduld mitbringen. ... Am Ende schaute ich mir die Prognosen gar nicht mehr an und verfiel in den trägen Osloer Ferienrhythmus aus warmen Tagen und milden Nächten.

Als ich jetzt die Stimme von Hugo hörte, der Telefonieren hasst und nur anruft, um wichtige Nachrichten zu überbringen, wusste ich, dass die Langzeitvorhersage endlich stimmte...." . (Das Buch vom Meer)

Schauspieler Shenja Lacher im BR-Studio bei den Aufnahmen für "Das Buch vom Meer"

So nimmt also die skurrile Jagd nach dem sagenumwobenen Urzeitwesen seinen Lauf, die nicht nur die Geduld und Wetterfestigkeit des Männerduos auf eine harte Probe stellt - auch ihre Freundschaft muss einige Talfahrten in Kauf nehmen. Nicht nur der mittlerweile in Oslo lebende Autor hat seine kleinen Eigenheiten, auch Hugo Aasjord, Maler abstrakter Ölbilder und "Derrick"-Fan, kann dann und wann seinem Freund in einem kleinen Boot auf die Nerven fallen. Hugo lebt mit seiner Frau Mette in einer Art "Seeräuberlager" auf der Insel Engeløya, dem Aasjordbruket, einer alten Fisch- und Tranfabrik, die das Paar seit Jahren langsam restauriert. Hier ist die "Basis" für die Schlauchbootfahrten hinaus auf den Vestfjord vor den Lofoten: ausgestattet mit vierhundert Meter Seil, sechs Meter Kette, einer Hochseeangel und einem halb verwesten schottisches Hochlandrind als Köder.

"Wir wollen versuchen, einen Eishai von vielleicht tausend Kilogramm Gewicht mit einer Angelschnur hochzuziehen, die kaum dicker ist als Nähgarn. Es handelt sich um eine neue Technologie, der gelbe Faden soll ähnliche Eigenschaften aufweisen wie Spinnweben. Das mag nicht gerade vertrauenerweckend klingen, doch das ist es. Vertrauen Sie uns." (Das Buch vom Meer)

Eine Liebeserklärung an das Meer

"Ich wurde an der Barentssee geboren, ich brauche keine Inspiration, um diese Region zu verstehen. Ich habe den Norden in mir." ( Morten A. Strøksnes)

Morten A. Strøksnes, 1965 in Kirkenes an der Barentssee geboren, hat Philosophie, Literaturwissenschaft und Geschichte in Oslo und Cambridge studiert. Er lebt heute als Journalist und Autor in Oslo. Er publiziert in renommierten Medien und hat mehrere viel beachtete Sachbücher vorgelegt. 2011 bekam Strøksnes den Preis des Sprachrats, der für Sachbücher von herausragender literarischer Qualität vergeben wird. „Das Buch vom Meer“, das er in Berlin fertig geschrieben hat, ist sein neuntes Buch und wurde in Norwegen zum Nr.-1-Bestseller. Es erhielt den Kritiker-Preis und den Brage-Preis, den wichtigsten norwegischen Buchpreis, und erscheint in über 15 Ländern. Strøksnes setzt sich dafür ein, Teile des Polarmeeres in ein Meeresschutzgebiet umzuwandeln. In einem Gespräch mit seinem deutschen Verlag sagte er dazu: "Ich als Norweger würde meinem Land dazu raten, mit der Fjordregion zu beginnen. Die Fjorde werden durch die Lachsfarmen verschmutzt. In Deutschland verkauft man diesen Lachs dann als biologisch, aber das ist eine glatte Lüge."

Svolvaer auf den Lofoten

Auch in seinem "Buch vom Meer" macht der Osloer Autor immer wieder die Bedeutung des Meeres für die Menschheit deutlich, dass wir die Leidtragenden der Klimaveränderungen sind und sein werden und dass in einigen Millionen Jahren sich natürlich das Leben im Meer erholen und zu einem neuen produktiven Gleichgewicht finden könne. Uns hingegen stünden keine Jahrmillionen zur Verfügung. Das Verhältnis zwischen uns und dem Meer sei keine romantische Liebesbeziehung, bei der die gegenseitige Abhängigkeit so stark ist, dass wir nicht ohne einander leben können, denn: "Das Meer kommt prima ohne uns zurecht. Wir aber nicht ohne das Meer."

Neun Stunden Meeresgeschichte zum Hören

Mit den Schauspielern Stefan Wilkening und Shenja Lacher haben die radioTexte am Dienstag das gesamte "Buch vom Meer" als Lesung vertont, das nun auch als Hörbuch erschienen ist. Für ungefähr dreieinhalb Milliarden Jahre von der Entwicklung ersten primitiven Lebens im Meer bis zu Hugos und Mortens Abenteuer auf dem Vestfjord sind knappe neun Stunden Lesung eigentlich fast keine Zeit!

Auf der Hörbuchbestenliste

Das hörbare "Buch vom Meer" hat es auf die hr2-Hörbuchbestenliste von Oktober 2016 geschafft: eine persönliche Hör-Empfehlung von Sandra Kegel, die ihre Entscheidung u.a. so begründet:

"Morten A. Strøksnes’ „Buch vom Meer“ taucht tief hinab in Geschichte und Mythologie der See. Seine wundersame, fiktional gerahmte Erzählung lesen Shenja Lacher und Stefan Wilkening mal verschmitzt, mal mit melancholischer Wärme. Wir wissen kaum etwas über den unbekannten Kontinent der Tiefsee. Der geschmeidige Vortrag bringt Licht ins geheimnisvolle Dunkel, ohne je belehrend zu klingen." (Der persönliche Tipp von Sandra Kegel)

Shenja Lacher wurde 1978 im Erzgebirge geboren. Seine Schauspielausbildung absolvierte er an der Hochschule für Musik und Theater Rostock, von dort aus ging er ans Theater, u. a. in Zittau, Mannheim und München. Neben seiner Arbeit auf der Bühne dreht er seit 1998 regelmäßig für Film und Fernsehen, so spielte er u.a. im Tatort. Seit 2008 ist er Ensemblemitglied am Residenztheater München. Von den Freunden des Bayerischen Staatsschauspiels wurde er 2014 mit dem Kurt-Meisel-Preis ausgezeichnet.

Stefan Wilkening

Stefan Wilkening ist neben seinen Theaterengagements (u.a. Münchner Kammerspiele, Schauspiel Frankfurt, Bayerisches Staatsschauspiel) in zahlreichen Dokumentationen, Hörfunk- und Hörbuchproduktionen zu hören, sowie in verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen (u.a. "Tatort", "Der Alte", "Um Himmels Willen") zu sehen. Darüber hinaus wirkte Stefan Wilkening u. a. bei den BR-Hörspielproduktionen "Ulysses" und "Moby-Dick" mit. Mit seinen erfolgreichen Solo-Live-Hörspielen ist er gern gesehener Gast auf allen deutschen Bühnen.

Das Buch vom Meer oder Wie zwei Freunde im Schlauchboot ausziehen, um im Nordmeer einen Eishai zu fangen, und dafür ein ganzes Jahr brauchen

von Morten A. Strøksnes

Vollständige Lesung mit Shenja Lacher und Stefan Wilkening

Antonio Pellegrino (Regie und Redaktion) mit Schauspieler Shenja Lacher im Studio 9 bei den Aufnahmen zum "Buch vom Meer"

sowie als Lesereihe am 4., 11., 18. und 25. Oktober 2016 in den radioTexten am Dienstag, immer um kurz nach 21.00 Uhr auf Bayern 2

Ton,Technik und Mastering: Fabian Zweck

Regieassistenz: Kirsten Böttcher

Regie: Antonio Pellegrino

Die gleichnamige Buchausgabe, übersetzt von Ina Kronenberger und Sylvia Kall, ist bei der DVA erschienen. Das ungekürzte Hörbuch (eine MP3-CD, Laufzeit: knapp neun Stunden) wurde vom Bayerischen Rundfunk 2016 produziert und ist im Hörverlag erschienen.