Doris Dörrie "Eine Einladung zum Schreiben"

"Ich schreibe, um diese unglaubliche Gelegenheit, am Leben zu sein, ganz genau wahrzunehmen und zu feiern. Ich schreibe, um einen Sinn zu finden, obwohl es am Ende wahrscheinlich keinen gibt." (Doris Dörrie)

Mal Blödsinn schreiben

Schreiben als Weg zur Lebensintensivierung, als Methode, öfters mal innezuhalten, nachzuspüren, sich zu erinnern. Sich selbst und die Welt besser kennenzulernen. Das Leben zu feiern. Die erfolgreiche Buchautorin und Regisseurin, die seit über zwanzig Jahren auch „creative writing“ unterrichtet (eine Bezeichnung, die sie ziemlich fragwürdig findet, weil jede Art des Schreibens - Einkaufslisten inklusive - kreativ sein kann), hat diesen Weg für sich gefunden. Sie schreibt täglich, gern gleich morgens, in der einen Hand den Stift, in der anderen den Becher Kaffee.

"Der noch leicht somnambule Zustand hilft, Blödsinn zu schreiben, überhaupt zu schreiben." (Doris Dörrie)

Dieses Glück des täglichen Schreibens möchte Doris Dörrie mit ihren Leser*innen teilen: Ihr neues Buch ist als "Einladung zum Schreiben" gedacht, eine Mischung aus persönlichen Erinnerungen und Motivationshilfen. Generell gilt: Einfach losschreiben, am besten über das eigene Leben. Und auf Angst, Selbstzweifel und Rechtschreibregeln pfeifen.

"Spirare - atmen. Schreiben heißt, die Welt einatmen. Nicht nur die kühle Bergluft am Morgen, auch den Smog, den Rauch, die Abgase. Das Schöne wie das Hässliche." (Doris Dörrie)

Es ist ein intimes, direktes Buch. Die 64-Jährige spricht offen und geradeheraus über persönliche Schwächen und Stärken, Verluste und Glücksmomente, was für ihr Schreiben funktioniert und was nicht, fragt zu Beginn ihres Buches: "Möchten Sie lieber gesiezt oder geduzt werden?", und dann ist man schon drin in Doris Dörries ganz normalen, und doch ganz eigenen Welt zwischen Kindheitserinnerungen und gegenwärtiger Lebenskraft, zwischen Ästhetik und Alltagskram. Schwerelos taucht man ab in ihre Erinnerungssequenzen, die von einer fernsehlosen und bücherreichen Kindheit berichten, von ihrer Studienzeit in Kalifornien, von ihrer Verliebtheit in ihren Ehemann Helge Weindler, der 1996 nach schwerer Krankheit verstarb während der Dreharbeiten zur Komödie "Bin ich schön?".

Und sie erzählt, was sie schon in den 80er Jahren nach Japan zog, dem traditionsreichen Land der aufgehenden Sonne, das in einigen ihrer schönsten Filme mehr ist als nur Drehort ("Kirschblüten-Hanami" 2008, "Kirschblüten und Dämonen" 2019). "Leben, schreiben, atmen": Mit diesem Buch wird nicht nur das enge Band zwischen Filmen, Schreiben und Sein von Doris Dörrie ganz offensichtlich, es ist auch das Porträt einer furchtlosen, neugierigen und inspirierenden Frau, die Mut macht, weiterzuatmen, weiterzuschreiben, einfach weiterzumachen, egal, was das Leben bringt.

Doris Dörrie in aller Kürze

1955 in Hannover geboren, studierte die Arzttochter Theater und Schauspiel in Kalifornien und in New York, entschloss sich dann aber, lieber Regie zu führen - und war damals in der Branche eine Frau unter vielen Männern. Parallel zu ihrer Filmarbeit (zuletzt der Spielfilm "Kirschblüten und Dämonen") veröffentlicht sie Kurzgeschichten, Romane und Kinderbücher. Sie unterrichtet an der Filmhochschule München "creative writing" und gibt immer wieder Schreibworkshops. Doris Dörrie wurde vielfach ausgezeichnet, sowohl für ihre Kinderbücher, für Romane, Erzählungen, Hörbücher und natürlich für ihr filmisches Werk, zuletzt erhielt sie im Jahr 2018 den Max-Ophüls-Ehrenpreis für Verdienste um den jungen deutschsprachigen Film. Unter dem Motto „Alles Echt. Alles Fiktion“ kuratierte sie 2017 das forum:autoren auf dem Literaturfest München. 2019 erhielt sie eine Einladung zur Mitgliedschaft in der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die den Oscar verleiht. Doris Dörrie ist in München zuhause.

"Leben, schreiben, atmen - Eine Einladung zum Schreiben"

Lesung von und mit Doris Dörrie

am Dienstag, 15. Oktober in den radioTexten um kurz nach 21 Uhr auf Bayern2

Moderation und Redaktion: Antonio Pellegrino

Wie alle Werke von Doris Dörrie ist auch "Leben, schreiben, atmen" im Diogenes Verlag erschienen.

