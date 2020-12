Johann Hinrich Claussen Die seltsamsten Orte der Relgionen

Geboren 1964 in Hamburg, studierte evangelische Theologie in Tübingen, Hamburg und London. 1996 erhielt er von der Deutschen Forschungsgemeinschaft ein Habilitationsstipendium. Claussen war Pastor, dann Propst und Hauptpastor in Hamburg und ist seit 2016 Kulturbeauftragter des Rates der Evangelischen Kirche. Zugleich ist er als Honorarprofessor an der Berliner Humboldt-Universität tätig. Durch seine zahlreichen Buchpublikationen und seine Beiträge für die Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung und den SPIEGEL ist Johann Hinrich Claussen einer großen Leserschaft bekannt. Er lebt und arbeitet in Berlin und Hamburg.