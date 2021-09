Alexksandar Hemon Meine Eltern / Alles nicht dein Eigen

Das neue Buch des gefeierten bosnisch-amerikanischen Schriftstellers sind eigentlich zwei in einem, zusammengebracht in einem Wendebuch: Die Geschichte von Hemons Eltern, ihrer Immigration von Sarajewo nach Kanada und ein Buch mit Erinnerungen an die Familiengeschichte des Autors, an Freunde und an eine wilde Kindheit und Jugend in seiner Heimatstadt Sarajewo.

Schauspieler Shenja Lacher liest Aleksandar Hemon.

Seit 1995 schreibt Hemon auf Englisch und veröffentlicht regelmäßig unter anderem in «The New Yorker», «Granta» und «The Paris Review». Sein Erzählband «Die Sache mit Bruno» erschien 2000. Im Jahr 2002 folgte der Roman «Nowhere Man», der für den «National Book Critics Circle Award» nominiert war. Die MacArthur Foundation zeichnete Hemon 2004 mit dem «Genius Grant» aus. Spätestens seit seinem international gefeierten Roman «Lazarus», der in Deutschland auf der Shortlist des Internationalen Buchpreises 2009 stand und "Das Buch meiner Leben" (2013) gehört er zu den meist beachteten Stimmen der amerikanischen Gegenwartsliteratur. Kein Wunder, dass der 57-jährige Autor auch in anderen Künsten aktiv ist: Vor zwei Jahren wurde bekannt, dass er Co-Autor des Drehbuchs des im Winter in den Kinos startenden Blockbusters "The Matrix Resurrections" ist. Momentan arbeitet Hemon an der Princeton University.