Jens Wawrczeck liest Théophile Gautier: Avatar

Nein, Avatare sind keine Erfindung des Computerzeitalters. Das Wort kommt aus dem Sanskrit. Und in Europa gab es bereits 1857 einen Roman mit dem Titel „Avatar“, verfasst von dem Franzosen Théophile Gautier. Eine phantastische Erzählung um einen Seelentausch zwischen zwei Männern. Der eine von den beiden, Octave, leidet an einer unbekannten, schleichenden Krankheit …

Ein Seelentausch zwischen zwei Männern

„‘Ihre Lage ist noch ernster, als Sie vielleicht annehmen, und die Wissenschaft - zumindest die herkömmliche europäische - ist in diesem Fall völlig hilflos: es war allerhöchste Zeit, dass Sie sich an mich gewandt haben, denn Ihre Seele hängt nur noch mit einem Seidenfaden an Ihrem Leib. Wir aber werden daraus einen festen Knoten binden‘, sagte der Arzt.“