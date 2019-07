nemo unterwegs! Das literarische Ratespiel im Lyrik Kabinett

"Es gibt keine Bücher mit sieben Siegeln." Antonio Pellegrino

Kurz bevor ganz Bayern auf Reisen geht, hält der Ü-Wagen in der Münchner Amalienstraße, um in bewährter und beliebter Tradition das lauschige Lyrik Kabinett zu besuchen. Einen Abend lang dreht sich alles um lyrische Worthappen und denkwürdige Prosaschnipsel, deren kluge Erfinder es zu erraten gilt. Es treten auf: drei literarische Detektive, um aus gelesenen Zitaten deren „Niemande“ zu entlarven.

Das Rateteam besteht aus Elisabeth Tworek, der vormaligen Leiterin des Münchner Literaturarchivs Monacensia, derzeit Kulturchefin des Bezirks Oberbayern, und dem Literaturwissenschaftler und Kritiker Andreas Trojan sowie diesmal Thomas Girst als mutiger Gast-Detektiv.

Thomas Girst ist Gast-Detektiv bei nemo - das literarische Ratespiel mit Antonio Pellegrino.

Thomas Girst, Jahrgang 1971, studierte Kunstgeschichte, Amerikanistik und Neuere Deutsche Literatur in Hamburg bis zu einer Promotion. 1992-2003 gab er zusammen mit Jan Wagner die in einer Schachtel präsentierte, Kunst und Lyrik verbindende Loseblattsammlung "Die Außenseite des Elementes" heraus. Seit 2003 ist Girst als Leiter des internationalen Kulturengagements der BMW Group tätig. Daneben war er auch Korrespondent der TAZ sowie Kurator verschiedener Kunstausstellungen zwischen New York und München. 2016 wurde er als „Europäischer Kulturmanager des Jahres“ ausgezeichnet. Im März 2019 erschien von ihm "Alle Zeit der Welt" (Hanser).

Den Mitschnitt dieser Raterunde - natürlich auch mit Rätseln fürs Publikum - sendet Bayern2 am Dienstag, 30. August zur gewohnten radioTexte-Zeit um 21.00 Uhr

"Wer sucht, findet nicht, aber wer nicht sucht, wird gefunden." Franz Kafka

Das literarische Quiz von Bayern2 zu Gast im Lyrik Kabinett

Mit Elisabeth Tworek, Andreas Trojan und Thomas Girst

Schauspielerin Lisa Wagner gibt Rätsel auf, die es zu erraten gilt bei nemo.

Moderation: Antonio Pellegrino (BR)

Rezitation: Lisa Wagner

Wo: Lyrik Kabinett, Amalienstraße 83a, 80799 München

Mit neuem Publikumsrätsel!

Aufzeichnung am Donnerstag, 27. Juli um 20.00 Uhr

Sendung am 30. Juli ab 21.00 Uhr in den radioTexten am Dienstag auf Bayern2

