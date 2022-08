Wolfgang Haffner & Friends in Nürnberg Best of Stars im Luitpoldhain 2022

Und das waren Sie, die den Luitpoldhain bei heißestem Sommerwetter dreieinhalb Stunden zum Kochen brachten: Die Grammy-preisgekrönte Legende aus Brasilien, Ivan Lins, Cassandra Steen, eine der ganz großen Soulstimmen aus Deutschland, Nightmares on Wax, Mezzoforte aus Island, Mr. Red Horn Nils Landgren, Haffners Best buddy Max Mutzke und der special guest, der bis zur letzten Minute geheim gehalten wurde: Thomas Quasthoff! Sie alle wurden von der German Allstar Big Band unter der Leitung von Jörg Achim Keller mit Bläsersounds und gigantischen Rhythm sections grandios begleitet.

Im radioMitschnitt präsentiert Ursula Adamski-Störmer einen rasanten Querschnitt durch die dreieinhalb-Stunden Show. Die größte Herausforderung dabei: die Entscheidung, welche Titel weglassen für die gut 55 Minuten-Sendung. Insofern ist dieses "Best of" eher ein "part of" eines unvergesslichen Open Airs, das in voller Länge hier zu sehen ist: