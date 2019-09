Anrufsendung Angst vor der Schule?

Marion Freytag hat Tipps für Schüler, die im Internet terrorisiert werden.

Marion Freytag ist Oberstudienrätin am Klenze Gymnasium in München, sie unterrichtet Mathe, Physik und Informatik. Außerdem ist sie Fachreferentin für Medienpädagogik. Sie weiß, was Schüler gegen Cyber-Mobbing unternehmen können.