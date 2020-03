Münchens oberster Laienmusiker Dieter Reiter - Weihnachtszeit in München

"Weihnachtszeit in München" so heißt die neue CD des Oberbürgermeisters Dieter Reiter. Bayern2 hat mit Münchens oberstem Laienmusiker gesprochen und dabei auch erfahren, was er am liebsten nach der Arbeit im Büro tun würde.