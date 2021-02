Moderator Ralf Borchard

Dr. Ralf Borchard, geboren und aufgewachsen in München, leitet im BR die Redaktion "Ausland und politischer Hintergrund". Er war Korrespondent im ARD-Studio Wien/ Südosteuropa, in London und im Hauptstadtstudio in Berlin und hat zeitweise aus Washington, Buenos Aires, Tel Aviv und Amman berichtet. Als Moderator, Redakteur und Chef vom Dienst hat er vor allem für Bayern 2 und B5 aktuell gearbeitet. Zum BR kam er 1992 nach einem Volontariat bei den "Nürnberger Nachrichten" und einem Politik-Studium in Erlangen und Kalamazoo, Michigan (USA).