Hühner und Menschen in Bayern Schneidige Gockel, gschupfte Henna

Alle Hühnerrassen stammen vom wildlebenden Bankivahuhn ab, das sich vor Tausenden von Jahren aus den dichten Dschungeln Südostasiens zur Nahrungssuche in menschliche Siedlungen wagte. Seit Jahrhunderten wurde es intensiv genutzt, und hochgezüchtet: Legehennen für die Eier-, und Masthühner für die Fleischproduktion. Inzwischen aber sind alte Rassen wieder im Gespräch, auch Hobbyhaltung liegt im Trend. Nicht nur wegen der Eier. Sondern auch, weil Hühner sehr amüsant sind. Der Hahn holt seine Dame vom Nest ab, wenn sie ein Ei gelegt hat, das verkündet sie auch mit großem Gegacker. Ein eingespieltes Paar.

Ein Leben für das Augsburger Huhn

"Daran erkennt man den guten Charakter eines Hahns, dass die Hennen ihn akzeptieren. So ein junger Schnösel, der nur potenzgesteuert ist und nur draufspringt und nicht nachdenkt, den mögen sie nicht. Sie mögen schon jemand, der auch eine Autorität hat und auch eine Ruhe mit sich bringt."

Autorin Brigitte Kohn im Interview mit einem Huhn

Kaja Heckmann-Staroste züchtet zusammen mit ihrer Tochter Hannah Hühner im Garten ihres Hauses in Landsberg am Lech: Augsburger Hühner, die einzige Hühnerrasse, die in Bayern entwickelt wurde. Dafür haben die beiden schon Preise bekommen, denn diese Tiere stehen auf der Kategorie 1 der roten Liste bedrohter Nutztierrassen, eine alte Rasse, 1870 entstanden. Den beiden Frauen aus Oberbayern geht es darum, die Hühner auch als eine Art Kulturgut zu sehen , das es zu schützen gilt, damit sie nicht verschwinden.