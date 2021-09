Die bayerischen Guillotinen: Problematisches Erbe

Die Guillotine hat eine besondere Suggestivkraft, weil sie uns unausweichlich vor die Situation stellt, dort wird der Kopf festgemacht und das Beil saust herunter und das Leben ist grausam zu Ende gebracht von Staatsterroristen. Diese Wirkung sollten die Leute, die immer abstrakter und schamloser über die Verbrechen des Dritten Reiches reden und sie mit der heutigen Maskenpflicht vergleichen oder dem Judenstern, den sich Leute selber anheften, um sich als Märtyrer zu gebärden. Da muss mit aller Deutlichkeit die Brutalität der Realität gezeigt werden.

Christian Ude, Altoberbürgermeister der Landeshauptstadt München

Ude hat eine Ausstellung im Münchner Stadtmuseum abgesagt,

weil mithilfe von Objekten, die nicht ausreichend in ihren Kontext eingebettet waren,

ein unkritisches Bild vom Nationalsozialismus zu entstehen drohte.



Ich halte es grundsätzlich für höchst problematisch, Zeugnisse aus der nationalsozialistischen Zeit auszustellen, die im Zusammenhang mit den nationalsozialistischen Gewaltverbrechen als Objekte der Täter dienen. Bei einem Fallbeil ist aber die Gefahr noch viel größer, dass hier doch das Voyeuristische überwiegt, dass der Gruseleffekt überwiegt, und es ist nicht mehr aufklärerisch … Was sagt es uns, wenn ich ein Messer, wenn ich eine Zyklon B-Büchse, wenn ich ein Fallbeil ausstelle? Welchen Mehrwert gewinne ich dadurch, dass ich diese Instrumente, die zum Töten benutzt worden sind, die zum Morden benutzt worden sind, wenn ich sie ausstelle? Aus meiner Sicht überhaupt keinen.

Johannes Tuchel, Politikwissenschaftler

Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin,

zu der auch die Gedenkstätte Plötzensee gehört.



Ich habe da eine ganz klare Meinung, dass man so etwas den Schülern und dem Publikum zeigen sollte. Es ist eine Zeitzeugenschaft in diesem Gerät drin. Es ist ein Anreiz, um sich damit zu befassen. Und ich denke so ein Beleg für das Grausame der Naziherrschaft tut gut, und wenn eine streitbare Diskussion da entsteht, dann tut das doppelt gut.

Michael Verhoeven, Regisseur von Filmen wie "Die Weiße Rose" (1982)



Wir sind hier der historischen Wahrheit insoweit verhaftet, als wir nicht nur das Unrecht als solches schildern, sondern auch die Mittel, mit denen das Unrecht manifestiert wurde. Von daher würde ich eher auf die Seite derer gehen, die für eine Darstellung mit der Guillotine eintreten.

Joachim Baez, Neffe des Weiße-Rose-Mitglieds Willi Graf



Dadurch dass das jetzt vor allen Dingen mit der Hinrichtung der Mitglieder der Weißen Rose in Verbindung gebracht worden ist durch Medienberichterstattung, steht das einer Auseinandersetzung mit dem Objekt im Weg, die darauf abzielen müsste, diesen zeitlich übergreifenden Aspekt in den Blick zu nehmen. Es war eben nicht ein speziell für die Hinrichtungen im Dritten Reich beschaffter Mechanismus, sondern war schon Mitte des Königreichs angeschafft worden und wurde dann nahtlos verwendet bis nach dem Zweiten Weltkrieg.

Bernhard Grau, Leiter des Bayerischen Hauptstaatsarchivs

2007 veröffentlichte er den originalen Bauplan

der bayerischen Fallschwertmaschine von 1854



Man konfrontiert sich mit so einem Mordwerkzeug, das ist nicht leicht, das ist emotional nicht einfach, und man konfrontiert sich auch immer mit den Taten, die damit begangen worden sind. Und das ist eigentlich das, was mir daran besonders wichtig ist. Wir sollten es uns nicht zu einfach machen und sagen: Wir stellen das nur ins Depot, sondern wir haben eine Verantwortung dafür, auch mit solchen Dingen öffentlich umzugehen und uns damit auseinanderzusetzen.

Sven Keller, Historiker

Institut für Zeitgeschichte München,

Leiter der Dokumentation Obersalzberg



Die Realität ist, dass die Hingerichteten der Weißen Rose und viele andere auf diesem Gerät hingerichtet worden sind. Und das braucht man nicht verstecken. Also wenn ich es mir länger überlege, ist dieses Gerät, um sich eine Vorstellung über die Grausamkeit des Justizvollzugs dieser Zeit zu machen, sicher ein wichtiger Gegenstand. Und deswegen glaube ich, sollte man es ausstellen, sollte die Gelegenheit sein, es auch anzuschauen.

Markus Schmorell, Neffe des Weiße-Rose-Mitglieds Alexander Schmorell



Die Frage, kann man das Menschen zumuten, hat ja fast was Paternalistisches, denn wenn die Antwort nein lautet, dann nimmt man Leuten die Chance sich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das können Leute auch selber entscheiden.

Mario Gollwitzer, Professor für Sozialpsychologie an der LMU München.



Man sollte aus der Weißen Rose kein Gruselkabinett machen. Dann könnte man die Guillotine auch aufs Oktoberfest stellen. Dass es nicht zu sehr sentimentalisiert wird, das ist die Gefahr, die ich mir dabei vorstelle.

Wolfgang Huber, Sohn des Weiße-Rose-Mitglieds Professor Kurt Huber



Ich denke ganz grundsätzlich, dass Objekte wichtiger werden. 254 Ich glaube, dass gerade jetzt für jüngere Leute ein zeitlicher Abstand von 70-90 Jahren sich nicht ohne weiteres einordnen lässt. Wenn ich sagen kann, da hat meine Großmutter gelebt, kann ich das eher einordnen, als wenn ich sage, das ist jetzt schon zwei Generationen zurück. 409 Und ein Objekt hat die Möglichkeit, uns über seine Authentizität, darüber dass es aus dieser Zeit stammt, diese Zeit erlebt hat, uns damit zu verbinden, und es ist ja in den meisten Ausstellungen über den Nationalsozialismus und auch bei den neuen, die jetzt entstehen, so, dass über Objekte gearbeitet wird. Nämlich genau aus dem Grund.

Mirjam Zadoff, Leiterin des NS-Dokumentationszentrums München