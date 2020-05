Zündfunk / Bayern 2-Playlist / Heimatsound Thomas Mehringer

"Aufgewachsen fernab von Popkultur im niederbayerischen Kelheim, am Fuße der Befreiungshalle, hielt ich mit 14 Jahren das erste Mal eine Ausgabe des "Rolling Stone"-Magazins in den Händen. Die Suche nach relevanter und zugleich dissidenter Musik mündete in einer irritierenden Pop-Sozialisation mitten in den 90ern - was bei "Bravo Hits Vol. 12" anfing, endete bei der kompletten Diskografie von Bob Dylan. An dieser Stelle: Danke "Rolling Stone", Servus Kelheim.

Eine zwischenzeitliche Ausbildung zum Bankkaufmann verhinderte nicht meinen Weg über Regensburg nach München. Dort schloss ich ein Studium der europäischen Ethnologie an - und intensive Radiomacherei.

Nachdem ich 2005 als Sieger eines Gewinnspiels zu einer Mixtape-Sendung in den Bayern 2-Zündfunk geladen wurde, wusste ich, wo ich hinwollte. Und da bin ich!

Als Mitglied der Musikredaktion, Social-Media-Manager und Moderator lege ich immer noch am liebsten die Platten "von damals" auf - keine Angst, nicht die Bravo Hits."