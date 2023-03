Bayern 2-StudioClub Element of Crime

„Wir haben alles, was wir brauchen, dabei. Und das ist gut, denn die Zeiten werden wilder“ singt Sven Regener in „Unscharf mit Katze“ der ersten Auskopplung vom neuen Album. Und wer würde widersprechen, dass die Zeiten wilder geworden sind. Umso besser, dass es noch Felsen in der Brandung gibt wie Element of Crime.