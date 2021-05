3D-Naturgeräusche zum Entspannen Im Wald bei Vogel, Fuchs & Co

Es brummt und summt, es raschelt und tirilliert: Mit besonderen Mikrofonen haben wir das Frühlingserwachen hinter Regensburg eingefangen und sind dabei auf allerlei Getier gestoßen. Bei dieser geballten Kraft der Natur fühlt sich der Mensch mal ganz klein und trotzdem als Teil des grandiosen Ganzen. Und meditative Sounds helfen tatsächlich bei der Stressreduktion, das lässt sich sogar an Gehirnströmen messen.

Uns treibt es heute wieder hinaus mit den radioReisen, wir begleiten Sie zu einem Ausflug in die Oberpfalz, genauer gesagt nach Sinzing im Landkreis Regensburg. Von hier aus lohnt sich ein Abstecher zu einem der schönsten Ausflugsziele der Region: Zur Donau und ihrem Durchbruch zwischen Kehlheim und Weltenburg, eine wirklich spektakuläre Kulisse für wunderbare Wanderwege, unter ihnen auch eine Etappe des Jurasteigs. Danach könnten wir einkehren im Kloster Weltenburg, das wunderschön aussieht, und auch mit hauseigener Brauerei zum Verweilen einlädt. Und wen es nach Geschichte dürstet, der steigt hinauf zur Befreiungshalle und lässt die bayerische Macht auf sich wirken.

Oder, wir lassen uns eben noch ein bisschen weiter treiben, Richtung Wald, Wiesen und Felder. Da spüren wir gerade eine ganz andere Macht, die mit mehr Geschichte und Spektakel daher kommt, als alles Menschengemachte überhaupt: Die Natur, die jetzt im Frühling gerade mit voller Kraft ausholt – und alles zum Leben erweckt. Und uns damit Hoffnung schenkt. Dabei sollten wir aber auch nicht vergessen, wie fragil dieses Wunderwerk Natur ist. Ein bestes Mahnmal bieten uns da die Insekten, denen wir es weißgott schwer machen… Auf der Bio-Blumenfarm landstreich in Sinzing, da haben sie es ziemlich gut, die Bienen. Da finden sie zwischen all der Monokulturen der modernen Landwirtschaft doch noch Vielfalt und wunderbare Wildblumen.

Naturklänge: Wo sich Wildschwein und Fuchs gute Nacht sagen

„Wo sich Fuchs und Has` gute Nacht sagen“ - diesen Spruch kennt man ja. Hier in Sinzing wünschen sich aber Wildschwein und Fuchs gute Nacht. Wir sind im Wald, es ist Abend, schon dunkel, wir stehen vor einem Fuchsbau. Natürlich nur vom Klang her. Denn stünden wir da wirklich, gäbe kein solches Klangspektakel zu hören, denn die Tiere sind scheu. Mit unserem besonderen Kunstkopf-Mikrofon sind wir stille Beobachter, bis der Morgen dämmert und sich die Vögel auf ihr besonders schönes Morgenritual einstimmen.