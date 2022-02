Auf dem Weg zum stillen Örtchen: Die Geschichte der öffentlichen Toiletten in Bayreuth

"Das war der Ort, an dem – so heißt es in den Akten – der frühere Regimentsschneider Johann Fassold Wasser abgeschlagen hat. Und sein Problem war, dass der Polizeisoldat Georg Nietzsche auch zufällig anwesend war und das Ganze eben als Ordnungswidrigkeit festgehalten hat und ihn zu einer Bußgeldzahlung aufgefordert hat. Und der Regimentsschneider rechtfertigt sich und schreibt einen Brief an die Stadtverwaltung und meint, er sieht nicht ein, dass er hier zahlen muss. Erstens hat er das Wasser nicht länger halten können, das wäre also gesundheitsschädigend gewesen und zweitens würde da sowieso jeder hinpinkeln, also von daher sei das alles keine große Sache. Ob er damit durchgekommen ist, geht aus den Akten nicht klar hervor. Es gibt keine Entscheidung in dem Fall. Aber was dadurch angestoßen wurde ist, dass der Stadtmagistrat den Stadtbauhof damit beauftragt hat, eine Toilette zu bauen. Und zwar genau an diese Stelle, es gibt auch Pläne, wie diese Toilette aufgestellt werden soll. Aber aus einem Brief ein paar Jahre später erfahren wir, dass der Stadtbauhof diese Toilette zwar gebaut hat, aber immer noch auf die Anweisung wartet sie jetzt endlich mal hinzubauen und da gab es offensichtlich auch Probleme mit den Anwohnern, die wollten nicht in unmittelbarer Nähe eine Toilette haben. Zumindest wird diese Toilette nicht gebaut. Und bis zur Umsetzung dauert es noch lange Zeit, bis dann die erste Toilette gebaut wird, aber nicht hier."