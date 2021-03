VDRJ Columbus Radiopreis 2020 radioReisen räumen ab

Neulich schrieb eine Hörerin: „Danke für die schönen Reisegeschichten aus nah und fern, die helfen in Corona-Zeiten“. Auch der Jury des Columbus Radiopreises gefallen die Trips mit den radioReisen: In den ausgezeichneten Stücken geht es mit dem Zug durch Serbien und einmal fast in die Karibik.

Von: Helen Malich