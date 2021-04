Bunte Blüten für die Seele: Die Landesgartenschauen in Ingolstadt und Lindau

Es war auch alles vorbereitet: der Park angelegt, die Blumenzwiebeln gesetzt, die Pavillons eingerichtet. Aber dem Lockdown damals fiel auch die Gartenschau zum Opfer. Na gut, hieß es in Ingolstadt. Dann verschieben wir auf 2021. Aber schon jetzt ist klar: Die Eröffnungsfeier am 21. April 2021 wird nur digital per Livestream stattfinden.

Der zweite Gastgeber darf noch auf eine Entspannung der Coronalage hoffen. In und um Lindau im Bodensee startet die Gartenschau erst einen Monat später, am 20. Mai 2021.

"Inspiration Natur" in Ingolstadt

Gabi Haids Türenhaus.

Der Park in Ingolstadt umfasst eine Fläche von 23 Hektar und erstreckt sich über fast 2 Kilometer Länge. Ursprünglich sollte das Gelände bebaut werden. Nun profitiert die Stadt langfristig von einem Park, der die nächsten 25 Jahre als Grünraum zur Verfügung steht. Das Gartenschau-Motto "Inspiration Natur" wurde in verschiedenen Themengärten umgesetzt. Im so genannten Upcycling-Garden finden sich nur gebrauchte Materialien, die einem neuen Zweck dienen, also "upcycelt" sind: alte Schubkarren als Hochbeete, Flohmarktporzellan als Rondelleinfassung und ausrangierte Zimmertüren als Gartenhauswände.