Vom Umgang mit der Natur Bäume und ihre Geschichten

"Die Blätter sind im Sommer schön, im Herbst sind sie dann leider nicht mehr schön, weil sie so stark sind, dass sie im Winter nicht verrotten. Wenn man sie liegen lässt, dann geht unten drunter alles kaputt. Deshalb müssen wir sie leider immer in harter Arbeit zusammenrechen und dann abfahren. Die Bäume im Ort sind immer für die Bürger schön und für die Anlieger ein Dorn im Auge. Es werden ja hauptsächlich im Straßenbereich Kastanien gepflanzt und die machen auch Dreck und wenn es nach den Anliegern gehen würde, hätten wir keinen Kastanienbaum mehr an den Straßen. Genauso an unserem Friedhof. Der hat noch ganz genau zwei Bäume und immer wieder bekomme ich zu hören, auch die müssen weg. Aber dann im Sommer, wenn es 35 Grad sind und eine Beerdigung, dann sind alle froh, wenn sie sich unter den Baum stellen können."