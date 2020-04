Asthma Was ist Asthma eigentlich?

Das Atmen fällt plötzlich schwer, die Luft wird knapp, Husten schüttelt den Körper - so fühlt sich ein Asthmaanfall an. „Unter Asthma bronchiale, kurz Asthma, versteht man eine chronische, also dauerhaft bestehende Entzündung der Atemwege, die zu anfallsartiger Atemnot, zu unterschiedlich stark ausgeprägter Einengung der Atemwege und zu einer Überempfindlichkeit der Bronchien führt,” definiert der Lungenfachmann Prof. Heinrich Worth.

Von: Patricia Stuchlik