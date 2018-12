Streamingtipps für die Feiertage 5 Filme für Gammel-Tage, Weihnachtskater und Sci-Fi-Fans

Alternativer Feiertags-Klassiker: Brügge sehen und sterben (Netflix)

"Brügge sehen und sterben" ist ein Weihnachtsfilm aus der "Stirb langsam"-Kategorie - er spielt während der Feiertage und kontrastiert Besinnlichkeit und Feierlichkeit mit düsterem Humor und cartoon-artiger Gewalt. Die Auftragskiller Ken und Ray werden nach einem katastrophal vermasselten Job nach Belgien geschickt und sollen dort weitere Anweisungen abwarten. Die winterliche Stadt dient als Hintergrund für eine existenzielle Krise der zwei tapsigen Iren, die ihre eigene Moralität und den Sinn des Lebens generell in Frage stellen.

Neben Colin Farrell (als Ray) und Brendan Gleeson (Ken) ist die Stadt Brügge die dritte Hauptdarstellerin - ihre Museen, Gassen und Kirchen erzeugen eine so einzigartige Atmosphäre, dass man direkt Bock bekommt, selber hinzureisen.

Feel-Good-Musikdoku: Coldplay - A Head Full of Dreams (Amazon Prime)

Von schluffigen Indie-Lieblingen zu einer Band, deren Stadionkonzerte wie Holi-Parties aussehen: Coldplay haben in ihren mehr als 20 Jahren Bandgeschichte eine krasse Wandlung durchgemacht. Während diesen 20 Jahren hat sie ihr Freund Mat Whitecross begleitet, der 2016 schon eine großartige Britpop-Doku gedreht hat: "Supersonic", über die Krawallbrüder Noel und Liam Gallagher und ihre diversen Mitstreiter bei Oasis. In "A Head Full of Dreams" erzählt Whitecross die Geschichte der Band von ihren Anfängen hin zu schwierigen Zeiten Anfang der 2010er-Jahre und den Aufnahmen ihres aktuellen Albums.

Klar: Coldplay sind übertrieben nett, höflich und - seien wir ehrlich - harmlos. Aber Whitecross kann auf wahnsinnig viel Archivmaterial zurückgreifen (sehr lustig: die Aufnahmen von pickeligen, mit Zahnspangen bestraften Milchbubis, die in Studenten-WGs erste musikalische Gehversuche wagen). Und während der 84 Minuten Laufzeit erinnert man sich wieder daran, wie viele grandiose und wirklich berührende Songs Coldplay haben. Fakt: Wer bei "Fix You" nicht heult, ist innerlich tot.

Queere Teenie-Comedy: Love, Simon (YouTube)

Wenn Simon "Harry Potter" schaut, findet er nicht Emma Watson süß, sondern Daniel Radcliffe. Simon steht auf Jungs - will das aber niemandem erzählen. Das ändert sich, als ein Schulkamerad anonym in einem Blog darüber schreibt, dass er schwul ist. Simon fühlt sich vom einfühlsamen Schreibstil des Bloggers angesprochen - und schreibt ihm eine E-Mail. Ein Schritt, der für ordentlich Chaos sorgt.

"Love, Simon" ist trotz ein paar ernster Themen - Homophobie, Bullying - eine klassische Teenie-Komödie: Es gibt wilde Halloween-Hausparties, Dramen beim Mittagessen in der Cafeteria, jede Menge Herzschmerz und witzige Dialoge. Dass in so einem (von einem großen Hollywoodstudio produzierten) Film ein schwuler Protagonist im Mittelpunkt steht, ist toll - und Hauptdarsteller Nick Robinson macht seine Sache großartig. Ein cheesiger, witziger Film für Kater- und/oder Schlafanzug-Tage.

Trashiger Sci-Fi-Thriller: Bird Box (Netflix)

Das perfekte Gegenmittel für die Feiertags-Völlerei: ein etwas trashiger dystopischer Horrorthriller, in dem Nahrungsmittel und Nächstenliebe Mangelware sind. Grund sind mysteriöse Wesen, die denjenigen, der sie erblickt, in den Selbstmord treiben. Sandra Bullock spielt Malorie, die zusammen mit zwei Kindern ums Überleben kämpft - was schwierig ist, wenn man draußen permanent eine Augenbinde tragen muss.

Der diesjährige Kritikerliebling "A Quiet Place" hat eine ähnliche Prämisse: Hier sind es Außerirdische, die beim leisesten Geräusch Jagd auf die Menschen machen. "Bird Box" schafft es, eine eigene und super unheimliche Welt zu schaffen, durch die man sich von der toughen Malorie gerne führen lässt - aber auch froh ist, wenn man sich nach zwei Stunden wieder in die zum Glück etwas menschenfreundlichere Realität begeben darf.

Coming-of-Age-Drama aus Österreich: L'Animale (MUBI)

Ausrasierter Nacken, Nasenpiercing, genervte Eltern: Matis Leben sieht aus wie das von Tausend anderen 18-jährigen Mädels. Aber es dauert nicht lange, bis ihre eigene Fassade und die ihrer Familie und Freunde so sehr zu bröckeln beginnen, dass man nicht mehr weiß, ob überhaupt etwas davon übrigbleiben wird. Mati gibt sich cool und lässig, aber ihre beginnende Freundschaft mit Carla verwirrt sie und lässt sie an der Zukunft, die ihre Mutter für sie geplant hat - Studium in Wien, dann eine Karriere als Tierärztin - zweifeln.

Österreichische Arthouse-Regisseure wie Michael Haneke und Ulrich Seidl haben in ihren Filmen die Unterseite der nach Außen hin "respektablen" Mittelschicht dokumentiert - und Katharina Mückstein reiht sich mit ihrem starken zweiten Film in diese Tradition ein.

Sendung: Filter, 20.12.2018 - ab 15 Uhr