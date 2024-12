Nach Investoren-Einstieg: Wie geht es weiter bei Lilium?

Wer steckt hinter der Mobile Uplift Corporation? Als Lilium an Heiligabend den Namen des neuen Investors bekanntgab, herrschte in der Luftfahrtszene zunächst Ratlosigkeit. Die Firma, hinter der laut Lilium bekannte Investoren aus Deutschland, Europa und Nordamerika stehen, war bisher in der Branche völlig unbekannt. Inzwischen zeichnet sich ab, dass hinter dem Deal federführend ein Münchener Investmentspezialist steht.

Investor sitzt in München

Laut Handelsregister wird die vor wenigen Monaten gegründete Mobile Uplift Corporation von Philipp Schoeller geführt. Die Firma hat mit einer Adresse in der Münchener Maximilianstraße denselben Sitz wie Schoellers bekannteres Unternehmen General Capital Group, das auch an mehreren deutschen Konzernen beteiligt ist.

Ins Leben gerufen wurde die Mobile Uplift Corporation als sogenanntes Vorratsgesellschaft von einer auf solche Unternehmensgründungen spezialisierten Firma namens Blitzstart Holding AG. Solche Vorratsgesellschaften sind ein durchaus üblicher Weg, um schnell operativ mit einer Firma zu starten, da alle Gründungsformalitäten bereits erledigt sind.

Herausforderungen für Lilium bleiben

Aus dem Umfeld von Lilium ist zu hören, dass es den neuen Investoren darum gehe, die Technik des elektrischen Fliegens in Deutschland zu halten und zur Marktreife zu bringen. Dafür sind nach früheren Angaben mehrere hundert Millionen Euro nötig. So muss der elektrische Flieger, der Lilium Jet, noch den Rest des Zulassungsverfahrens durchlaufen, außerdem steht noch der bemannte Erstflug aus. Nicht zuletzt ist unklar, wie viele der kurz vor Weihnachten zunächst gekündigten Mitarbeiter und auch der Kunden überhaupt an Bord bleiben.

Konkrete Pläne des Investors unbekannt

Wie nun die konkreten Pläne des Investors für die kommenden Monate aussehen, ist unbekannt. Auf eine Anfrage des Bayerischen Rundfunks reagierte Philipp Schoeller zunächst nicht. Als sicher gilt jedoch, dass die bisherige Muttergesellschaft von Lilium mit Sitz in den Niederlanden aufgelöst wird, womit auch die Aktien des Unternehmens de facto wertlos würden.

Die Mobile Uplift Corporation kauft die deutschen Tochtergesellschaften, in der unter anderem die Patente und der operative Betrieb von Lilium gebündelt sind. Formal soll der Deal zu Beginn des neuen Jahres vollzogen werden.