Influencer-Marketing: Kaufempfehlungen für alle Generationen

Mit seinen Videos und Bildern auf Social Media lockt er die Menschen in die Natur. Simon Hegewald ist "Wander-Influencer" und zwar für Familien, Pärchen, Wandermuffel, Leute, die die Oma noch einpacken und einfach einen schönen Tag haben wollen. Wie er diese Leidenschaft entdeckte und was er an Bayern so besonders findet, das erzählt er auf der Blauen Couch. ***Übrigens: Am 16. Oktober können Sie die Blaue Couch live auf dem BR Podcastfestival in Nürnberg erleben. Zu Gast bei Thorsten Otto ist dann im Z-Bau in Nürnberg Komiker und Kabarettist Harry G., der mit seinen bissig-witzigen Clips über "Isarpreißn", Schickeria und Pseudo-Trachtler berühmt geworden ist.