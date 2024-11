Diese bayerischen Mittelständler produzieren für die ganze Welt

Ein bayerisches Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbeitenden und "herausragenden Leistungen im internationalen Geschäft" – das sind die Voraussetzungen, um den "Exportpreis Bayern" zu erhalten. Ausgezeichnet wurden am Mittwochabend in München vier Unternehmen in den Kategorien Handwerk, Industrie, Dienstleistung und Handel. Das Ziel der Veranstaltung: Kleine Unternehmen bekannter machen und ihnen bei der Vermarktung helfen.

Handel: Autofolien – farbenfroh und schützend

Bunt werden die Autos, die vom Bad Kissinger Unternehmen Bruxsafol bearbeitet werden. Dank Folien, die das Fahrzeug veredeln und auch Kratzer abfangen sollen. Zwei Drittel der Bruxsafol-Kunden sind im Ausland. Firmenchef Michael Brux wirbt dort mit Made in Germany: "Kann man schon stolz drauf sein, wenn man in Deutschland herstellt und vertreibt", sagt er im Interview mit BR24.

Industrie: Der (Nähr-)Boden der Baubranche

Ähnliches gilt für Korodur aus Amberg. Korodur ist ein Hersteller für Hartstoffe, der in Industrieböden eingesetzt wird. Der deutsche Ruf sei nach wie vor Trumpf beim Export, sagt Korodur-Chefin Nikola Heckmann: "Man kann sich darauf verlassen, auf die präzise Herstellung, auf eine professionelle Beratung. Und das sind diese urdeutschen Tugenden, die im Ausland geschätzt werden."

Dienstleistung: Nachhaltige Landwirtschaft durch "Smart Farming"

Den Preis in der Kategorie "Dienstleistung" erhielt Farmtastic aus Irlbach bei Straubing. Sie beraten Landwirte, wie sie nachhaltiger und effizienter wirtschaften. Mehr Ertrag und gleichzeitig ressourcenschonender arbeiten, das verspricht Farmtastic, indem das Unternehmen nachhaltige Anbausysteme plant und umsetzt, die den Boden fruchtbarer machen und dabei die Umweltbilanz von Landwirten verbessern sollen.

Handwerk: Analoge Musikwiedergabe in der ganzen Welt

Clearaudio aus Erlangen, ein Hersteller von Plattenspielern und anderen analogen Audiogeräten mit Abnehmern in 89 Ländern, hat den Exportpreis in der Kategorie Handwerk gewonnen. Plattenspieler, (Vor-)Verstärker, Stecker, Kabel, Zubehör oder Plattenwaschmaschinen werden seit 1978 von Clearaudio hergestellt. Schon in den Siebzigern waren die Franken auf den Auslandsmarkt ausgerichtet.

Der Exportpreis Bayern wird jährlich verliehen, dieses Jahr zum 17. Mal. Schirmherren sind das bayerische Wirtschaftsministerium, die Handwerkskammer sowie die IHK, in Zusammenarbeit mit der Initiative "Bayern international". Die Sieger erhielten kein Geld, aber einen eigens produzierten Werbefilm.