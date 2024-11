Wählen Sie den Bayern-Treffer im Oktober

Tor 1: Leo Obermark – DJK Don Bosco Bamberg U14

Direktabnahme per Seitfallzieher: Leo Obermark von der DJK Don Bosco Bamberg netzte am vierten Spieltag der U14-Förderliga (BFV-NLZ Nordwest) wirklich sehenswert! Gut 14 Meter vor dem Tor stieg das Talent aus Oberfranken in die Luft, nahm eine Flanke seines Mitspielers direkt per Seitfallzieher ab und versenkte den Ball im Tor.

Endstand: DJK Don Bosco Bamberg U14 vs. FC Würzburger Kickers U14 5:1 (3:0)

Tor 2: Daniel Brandwirth – TSV Obertaufkirchen

Butterweiche Annahme und ein Strahl in den Winkel: Erst zehn Minuten waren im Duell der B-Klasse 3 im Kreis Inn/Salzach zwischen dem TSV Obertaufkirchen und dem TSV Peterskirchen II (8. Spieltag) gespielt, da donnerte Daniel Brandwirth den Ball aus gut 30 Metern ins Netz der Gastmannschaft. Die Vorlage aus der eigenen Hälfte nahm der 34-Jährige mit dem ersten Kontakt perfekt mit, zog ab und brachte seine Mannschaft so mit 1:0 in Führung.

Endstand: TSV Obertaufkirchen vs. TSV Peterskirchen II 2:6 (2:1)

Tor 3: Andreas Förg – SV Bayerdilling

Weitschuss in den Winkel: Am 9. Spieltag der A-Klasse Neuburg, setzte Andreas Förg vom SV Bayerdilling gegen den TSV Ober-/Unterhausen in der 76. Spielminute zum Distanzschuss vom Mittelkreis an. Wie an einer Schnur gezogen schlug der Ball genau im Winkel ein. Mit seinem Treffer zum 3:1 eröffnete der 19-Jährige die Schlussoffensive seiner Mannschaft, die auch noch zum 4:1 und 5:1 traf.

Endstand: TSV Ober-/Unterhausen vs. SV Bayerdilling 1:5 (1:2)

Tor 4: Ahmet Gezer – FC Türk Hof

Über den Torwart gestreichelt: Im Kreisligaspiel gegen den FC Eintracht Münchberg II erzielte Ahmet Gezer vom FC Türk Hof ein wunderbares Tor. In der 31. Spielminute traf der 29-Jährige für seine Mannschaft zum zwischenzeitlichen 2:0: Nach einem genialen Steilpass ließ er noch einen Gegenspieler stehen und zog ab. Mit ganz viel Gefühl hob Gezer den Ball aus gut 25 Metern über den Münchberger Schlussmann hinweg ins Netz.

Endstand: FC Eintracht Münchberg II vs. FC Türk Hof 2:2 (0:2)

Tor 5: Maximilian Nieberle – SpVgg Kaufbeuren

Annahme, Hochhalten, Tor! Beim furiosen Bezirksligaspiel der SpVgg Kaufbeuren gegen Türkgücü Königsbrunn gelang Maximilian Nieberle nicht nur ein echtes Traumtor, sondern er holte mit seiner Mannschaft auch einen 0:3-Rückstand auf. Beim Stand von 1:3 kam der 27-Jährige nach einem Querschläger des gegnerischen Innenverteidigers an der Strafraumkante an den Ball, legte ihn sich in der Luft noch einmal vor und jagte die Kugel anschließend volley ins lange Eck.

Endstand: Türkgücü Königsbrunn vs. SpVgg Kaufbeuren 3:3 (3:1)

Tor 6: Niklas Stadelmann – SpVgg Bayern Hof

Weitschuss ins Glück: Am 14. Spieltag der Bayernliga Nord sorgte Niklas Stadelmann von der SpVgg Bayern Hof im Spiel gegen die SpVgg SV Weiden mit einem echten Hammer aus der Distanz für den 1:0-Siegtreffer. In der 73. Spielminute hatte der 24-Jährige nach einer abgewehrten Ecke gut 20 Meter viel grüne Wiese vor sich und hielt einfach mal drauf. Das Ergebnis: ein Traumtor! Der Ball flog perfekt in den linken oberen Winkel – der Weidener Keeper hatte nicht den Hauch einer Abwehrchance.

Endstand: SpVgg Bayern Hof vs. SpVgg SV Weiden 1:0 (0:0)