Nagelsmann-Bruder über kuriosen EM-Moment mit Heufer-Umlauf

Es war nur ein flüchtiger Moment am 23. Juni 2024, in der Live-Übertragung nicht zu erkennen. Doch das Internet hat seine Augen überall. Nach dem 1:1-Remis gegen die Schweiz in der Gruppenphase der Fußball-Europameisterschaft hatte sich Julian Nagelsmann auf den Weg gemacht. Quer über den Rasen zu seinen Freunden und seiner Familie. Doch als allererstes traf der Bundestrainer zunächst auf Klaas Heufer-Umlauf.

Als der Bundestrainer den Fernsehstar zur Seite schob

Der Fernseh-Entertainer hatte sich versehentlich angeschaut gefühlt und streckte Nagelsmann die Hand aus. Doch der hatte offensichtlich andere Pläne und schob den bekannten Entertainer kurzerhand beiseite. Denn eigentlich wollte Nagelsmann zu seinem Bruder André, der sich hinter Heufer-Umlauf befand.

Nagelsmann-Bruder bekommt Video 1.500 Mal zugeschickt

"Das war eine lustige Situation. Im Stadion habe ich das gar nicht so wahr genommen, wer da vor mir steht", erklärte André Nagelsmann am Sonntag im "Blickpunkt Sport"-Interview. In all dem Trubel habe er gar nicht mitbekommen, wer sich da vor ihm befand und welche Situation dort ausgelöst war. Doch dank der eifrigen Social-Media-User bekam er schon recht bald das Material zugesendet.