Türkei: Can Uzun aus dem EM-Kader gestrichen

Der in Regensburg geborene Uzun hatte zu den 35 Spielern im vorläufigen Kader von Nationaltrainer Vincenzo Montella gehört. Im Test gegen Italien (0:0) war der Offensivspieler, der sich beim 1. FC Nürnberg bereits verabschiedet hat, nicht zum Einsatz gekommen.

Entscheidung gegen den DFB und für die Türkei

Zuvor hatte sich Uzun gegen das deutsche Nationalteam und für die Türkei entschieden, dabei soll ihm auch eine EM-Teilnahme in Aussicht gestellt worden sein. Die Türkei trifft bei der EM in Gruppe F auf Georgien, Portugal und Tschechien. Die Generalprobe steht am Montag in Polen an.

Schon im März hatte Uzun bekanntgegeben, dass es für nach der abgelaufenen Spielzeit beim 1. FC Nürnberg nicht weitergeht. Dem Vernehmen nach spielt er in der kommenden Saison für Bundesligist Eintracht Frankfurt, wo er auch schon den Medizincheck absolviert haben soll. Der Transfer dürfte nach Öffnung des Sommer-Transferfensters am 1. Juli offiziell verkündet werden.