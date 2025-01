So bereitet sich der FC Augsburg auf die Rückrunde vor

Bei stürmischen Regenwetter hat der FC Augsburg heute Nachmittag (02.01) nach einer kurzen Winterpause die Vorbereitung auf die restliche Saison begonnen. Während der ersten öffentlichen Trainingseinheit zeigten sich die Spieler gut gelaunt, Cheftrainer Jess Thorup war im Anschluss zufrieden: "Es war sehr gut. Bei den Diagnostiktests am Morgen sah alles gut aus. Auf dem Platz waren die Spieler mit hoher Intensität dabei, die Spieler haben sich gefreut."

Thorup: Zu viele Gegentore in der Hinrunde

Die 5:1 Klatsche gegen den Abstiegskandidaten Kiel kurz vor Weihnachten war ein herber Dämpfer. Einen solchen Auftritt dürfe man nicht noch einmal hinlegen, sagte Jess Thorup. Man müsse aus so einem Spiel lernen, es gehe nun darum, nach vorne zu schauen und den Fokus auf die fehleranfällige Abwehr zu legen. "Gegen den Ball haben wir zu viele Gegentore bekommen über die ersten 15 Spiele. Da müssen wir uns verbessern. Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch mehr Tore machen. Es gibt in allen Bereichen Möglichkeiten, uns zu steigern und darauf werden wir von Anfang an arbeiten", sagte Thorup.

Schwaben-Derby: Augsburg empfängt Stuttgart

Sechs Punkte trennen den FC Augsburg vom Relegationsplatz, für den Verein geht es wieder um den Abstiegskampf. "Gelassen bin ich nicht, auf die Tabelle schaue ich auch nicht. Mein Fokus ist auf dem nächsten Spiel, die Leistung, das ist für mich im Moment das Wichtigste", betonte Thorup und richtete den Blick gleich auf das nächste Pflichtspiel: Im Bundesligaspiel am 12. Januar empfangen die Augsburger den VfB Stuttgart.

Da will der Däne eine Reaktion seiner Mannschaft sehen und drei Punkte einfahren: "Für mich geht es auch darum, die Leistung, die Intensität auf den Platz bringen, wieder die Heimstärke zu zeigen. Das haben wir im ersten halben Jahr gut gemacht. Das müssen wir von Anfang an zeigen gegen Stuttgart." Am 6. Januar bestreitet der FCA zur Vorbereitung noch ein nicht öffentliches Testspiel gegen Hoffenheim.