Slalom Männer Alta Badia |23.12., 10 Uhr | Livestream und TV

Beim letzten Auftritt im alten Jahr will Linus Straßer einmal mehr angreifen. Beim Slalom in Alta Badia hat der Münchner die Chance, den verpatzten Start in die Saison wett zu machen. Nach Platz zwei in der Slalom-Wertung der Vorsaison galt der Kitzbühel-Sieger diesen Winter eigentlich als einer der Topkandidaten auf den Gesamtsieg in der Disziplin-Wertung.

Starke Konkurrenz für Straßer

Im finnischen Levi wurde er im ersten Torlauf der Saison Siebter, doch in Gurgl verpasste er als 38. den zweiten Durchgang und holte keine Punkte. Der Slalom auf der Gran Risa ist der erste seit vier Jahren. Damals wurde Straßer 18.

Im Kampf um wertvolle Weltcup-Punkte muss sich der 32-Jährige unter anderem mit dem Norweger Henrik Kristoffersen, dem Schweizer Loic Meillard und Lucas Pinheiro Braathen aus Brasilien messen.

BR24Sport überträgt den ersten Lauf des Slaloms aus Alta Badia ab 10 Uhr, den zweiten Durchgang ab 13.20 Uhr im Livestream und im BR Fernsehen. Felix Neureuther ist an der Seite von Moderatorin Julia Scharf als Experte und Co-Kommentator dabei, Bernd Schmelzer kommentiert das Rennen.