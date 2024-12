Ski alpin: Saison-Aus für Sebastian Holzmann - Kreuzbandriss

Saison-Aus für den Skirennfahrer Sebastian Holzmann. Der Oberstdorfer hat einen Kreuzbandriss erlitten. Das gab er auf Instagram bekannt. "Das wars mit 24/25", schrieb der 31-Jährige unter einem Bild, das ihn im Krankenhaus zeigt. "Gerade bin ich von meiner Kreuzband-Operation aufgewacht. Kein Traum, sondern ein wahr gewordener Alptraum." Der körperliche Schmerz halte sich zwar in Grenzen, "aber innerlich, innerlich geht's mir aktuell geht", so führt der Athlet vom SC Oberstdorf seine Botschaft weiter.

Bei den beiden Slaloms in Levi und Gurgl konnte sich Holzmann nicht für den zweiten Lauf qualifizieren. Auch vergangene Saison hatte er mit Auf und Abs zu kämpfen. Seine beste Platzierung war ein 14. Platz in Wengen. Trotz des Rückschlags will der Technik-Spezialist weiterkämpfen: "Gerade bin ich angeknackst, aber scheiße verdammt. Aufgeben ist keine Option!", so schrieb er auf Instagram.

Auch Marcel Hirscher erleidet Kreuzbandriss

Es ist die zweite Kreuzbandriss-Meldung des Tages: Zuvor machte der achtmalige Gesamtweltcup-Sieger Marcel Hirscher seine Diagnose und sein Saison-Aus auf Instagram bekannt. Der Österreicher, der im Rahmen seines Comeback-Projekts drei Rennen für die Niederlande bestritt, verletzte sich im Training in den USA.