Slalom in Gurgl: Straßer raus, Braathen raus, Feller raus

Der erste Durchgang des Slaloms in Gurgl hatte es in sich: Viele namhafte Fahrer konnten sich nicht für den zweiten Lauf qualifizieren - neben Titelverteidiger Manuel Feller schaffte es auch das deutsche Slalom-Ass Linus Straßer nicht in das Finale.

Von BR24Sport