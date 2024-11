Italien will Neapel besser vor Supervulkan schützen

Nur Wenige nehmen an Katastrophenschutzübung teil

Die Regierung in Rom hatte gleich danach neue Maßnahmen und auch Pläne für eine mögliche Evakuierung Hunderttausender Menschen angekündigt. Aus der Bevölkerung werden immer wieder Sorgen vor einem großen Ausbruch oder Beben in dem dicht besiedelten Gebiet geäußert. An einer Katastrophenschutzübung im Sommer nahmen allerdings nur sehr wenige Anwohner teil. Manche nehmen die Gefahr nicht so richtig ernst.

Mit Material der dpa