Würzburg - Schwaben Augsburg | 26.07., 19 Uhr | Livestream

Am 2. Spieltag der Regionalliga Bayern ist Vorjahresmeister Würzburger Kickers gleich gefordert: Die Oberfranken empfangen den starken Aufsteiger Schwaben Augsburg, der sich beim Saisonauftakt 2:1 gegen Viktoria Aschaffenburg durchgesetzt hat. BR24Sport überträgt die Partie am Freitag, 26. Juli ab 19.00 Uhr im Livestream.

Die Würzburger Kickers wollen in dieser Saison einen weiteren Versuch unternehmen, in die 3. Liga aufzusteigen. Die Mannschaft hatte sich 2023/24 zwar die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern geholt, in den Relegationsspielen gegen die zweite Mannschaft von Hannover 96 aber den Aufstieg in knapp im Elfmeterschießen verpasst.

Im Juni trennten sich die Würzburger von ihrem Trainer Marco Wildersinn, in der neuen Spielzeit steht Markus Zschiesche an der Seitenlinie.

Bei ihrem ersten Auftritt in dieser Saison enttäuschten die Würzburger noch. Gegen Türkgücü München lagen die Kickers lange 1:2 zurück, ehe Neuzugang Alem Japaur noch um Ausgleich traf und eine Auftakt-Niederlage verhinderte.

Perfekter Auftakt für Aufsteiger TSV Schwaben Augsburg

Der TSV Schwaben Augsburg hingegen legten ein Liga-Debüt nach Maß hin: Der Aufsteiger mit Trainer Matthias Ostrzolek gewann 2:1 (1:0) gegen Viktoria Aschaffenburg. "Es war natürlich ein besonderes Spiel für uns alle nach 55 Jahren Regionalliga-Abstinenz, wir hatten entsprechend nervös begonnen. Die Zuschauer haben uns prima unterstützt, vor einer ordentlichen Kulisse macht es auch entsprechend Spaß. Die Ausmaße hier sind doch nochmal etwas Besonderes", sagte Matthias Ostrzolek.