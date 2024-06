Markus Zschiesche wird neuer Trainer der Würzburger Kickers

Am Dienstagabend haben die Würzburger Kickers die Trennung von Trainer Marco Wildersinn bekannt gegeben. Jetzt steht schon fest, wer sein Nachfolger wird: Marco Zschiesche wird neuer Trainer beim unterfränkischen Regionalligisten. Das hat der Verein auf seiner Webseite verkündet. Zschiesche kommt vom Nordost-Regionalligisten SV Babelsberg. Dort stand der 42-Jährige zwei Jahre lang als Trainer an der Seitenlinie.

Vorgänger in der Relegation knapp gescheitert

Zschiesches Vorgänger Marco Wildersinn hatte mit der Mannschaft die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern geholt, in den Relegationsspielen gegen die zweite Mannschaft von Hannover 96 aber den Aufstieg in die Dritte Liga knapp im Elfmeterschießen verpasst. Grund für die Trennung sei eine Neuausrichtung nach dem verpassten Aufstieg, so der Verein. Wildersinns im Winter verlängerter Vertrag sei nur für die 3. Liga gültig gewesen.

Vereinsziel: Aufstieg in die Dritte Liga

Der gebürtige Berliner Zschiesche hatte in seiner bisherigen Trainerlaufbahn unter anderem bei Energie Cottbus und bei TeBe Berlin Erfahrungen gesammelt. Mit dem 42-Jährigen verpflichteten die Würzburger Kickers einen Trainer, der die Mannschaft in der kommenden Saison in die Dritte Liga führen soll, so der Verein.

Kickers und neuer Trainer mit deckungsgleichen Zielen

"Die Gespräche mit Sebastian Neumann und André Herber waren der Schlüssel für ein absolut überzeugendes Gefühl! Die gesteckten Ziele und Perspektiven von beiden Seiten und das menschliche Miteinander, führten schnell zu einer gemeinsamen Vision", wird Zschiesche zitiert. "Der Verein möchte zielstrebig in die Dritte Liga, das gleiche Ziel habe ich als Trainer ebenfalls. Es wird natürlich kein Selbstläufer, deshalb bin ich kein Mann der vielen Worte, sondern versuche Taten sprechen zu lassen. Es wartet viel Arbeit auf uns. Die geht auch direkt los", so Zschiesche weiter.

Club hat passenden Coach gefunden

Kickers-Sportdirektor Sebastian Neumann äußerte sich zuversichtlich: "Wir freuen uns, dass wir mit Markus einen Trainer für die Kickers gewinnen konnten, der genau in unser Anforderungsprofil passt. Er hat uns in den Gesprächen nicht nur fachlich, sondern auch menschlich überzeugt. Wir haben großes Vertrauen, dass wir gemeinsam mit Markus als Trainer, einer leidenschaftlichen Mannschaft und allen Verantwortlichen des Vereins unser gestecktes Ziel, den Aufstieg in Liga 3, erreichen werden", sagt Sportdirektor Sebastian Neumann.