Rallye-WM im Dreiländereck: Spannendes Finale erwartet

Letzter Tag der Central European Rallye (CER) am Sonntag im Dreiländereck. Das Finale im vorletzten Lauf zur diesjährigen Rallye-WM verspricht sportlich spannend zu werden. Zu den letzten Wertungsprüfungen und zur Siegerehrung am Nachmittag auf dem Passauer Rathausplatz werden zahlreiche Fans erwartet.

Weltmeister: Entscheidung wohl im letzten Lauf

Nach den Wertungsprüfungen von Donnerstag bis Samstag führt der Franzose Sébastien Ogier vor Ott Tänak (Estland) und Elfyn Evans (Großbritannien). Der Erste in der Weltmeisterschaftswertung, Thierry Neuville aus Belgien, ist Vierter. Rallye-Sprecher Stefan Dorner: "Nach aktueller Lage sieht es nicht so aus, als würden wir in Passau schon den Weltmeister küren können. Das wird wohl beim letzten Lauf in Japan (21.11. bis 24.11.) der Fall sein. Aber es sind heute noch 54 Kilometer zu fahren. Da kann viel passieren."

Schwere Unfälle oder Zwischenfälle habe es laut Andreas Spannbauer, Leiter der Streckensicherung, nicht gegeben.

Erhöhtes Verkehrsaufkommen erwartet

Die Polizei erwartet heute in den Gemeinden Jandelsbrunn und Neureichenau (Lkr. Freyung-Grafenau) sowie Breitenberg (Lkr. Passau) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Fans werden gebeten, die offiziellen Parkplätze an den Fanzonen anzufahren. Schwierig könnte es am Nachmittag auf den Straßen zwischen Breitenberg und Passau sowie in der Dreiflüssestadt werden, wo ab 15 Uhr die Siegerehrung stattfindet. Der Bereich Hängebrücke/Fritz-Schäffer-Promenade ist komplett gesperrt.

Viel los dürfte auch Bad Griesbach (Lkr. Passau) sein, wo Fahrerlager und Servicepark aufgebaut sind. Laut Veranstalter seien hier von Donnerstag bis Samstag 15.000 Zuschauer registriert worden. Insgesamt, so der Eindruck der Organisatoren, werde die Rallye in der Region sehr positiv aufgenommen.

Widerstand gegen Rallye

Vereinzelt gibt es aber auch Widerstand. So zum Beispiel haben Anwohner mit Plakaten gegen die Rallye protestiert. In der Passauer Fußgängerzone sammelten die Initiatoren einer Landtagspetition am Samstag Unterschriften gegen die Genehmigung von Rallyes im Bayerischen Wald.