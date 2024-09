Achte Paralympics-Medaille für Rad-Routinier Teuber

Rad-Routinier Michael Teuber hat seine achte Medaille bei Paralympischen Sommerspielen gewonnen. Der 56 Jahre alte Vize-Weltmeister aus Odelzhausen fuhr im 14,1 Kilometer langen Zeitfahren der Startklasse C1 in 21:18,14 Minuten auf Rang zwei. Der fünfmalige Goldmedaillengewinner musste sich in Clichy-sous-Bois wie bei der WM in Glasgow im vergangenen Jahr nur dem Spanier Ricardo Ten Argiles (20:39,53) geschlagen geben.

Der mit einer inkompletten Querschnittlähmung antretende Teuber hat bei Sommerspielen bereits fünfmal triumphiert. Noch im März hatte sich Teuber bei einem schweren Trainingsunfall auf Lanzarote den sechsten Brustwirbel und mehrere Rippen gebrochen sowie einen offenen Schlüsselbeinbruch erlitten.

Für Teuber ist es die sechste Teilnahme an Paralympischen Spielen - bei den letzten Spielen in Tokio war er zusammen mit Mareike Müller Fahnenträger. Damals verpasste er um 5,3 Sekunden Gold - Antrieb genug für ihn weiter zu machen.

Inkomplette Querschnittslähmung nach Autounfall

1987 - mit gerade einmal 19 Jahren - hatte er einen schweren Autounfall. Seitdem ist der 16-malige Weltmeister inkomplett querschnittsgelähmt. "Es war ein Kampf. Körperlich, aber auch mental mit den neuen Umständen zurechtzukommen und positiv nach vorne zu schauen", sagt Teuber über diesen Lebenseinschnitt.

Nach langer Rehabilitationsphase und einer minimal erhaltenen Restfunktion des rechten Oberschenkels begann Michael Teuber 1989 mit dem Radsport, zunächst mit dem Mountainbike, dann mit dem Rennrad. 1998 wurde er erstmals für die paralympischen Weltmeisterschaften nominiert, wo er zwei Goldmedaillen gewann.

Hausberger gewinnt Zeitfahr-Gold

Für Rad-Weltmeisterin Maike Hausberger ging dagegen der Traum von einem weiteren paralympischen Gold in Erfüllung: Nach Zeitfahr-Bronze auf der Bahn war 29-Jährige aus Trier im Zeitfahren nicht zu schlagen und holte ihre fünfte Goldmedaille.