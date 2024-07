Drei Jahre - drei Medaillen? DBB-Team um Obst bereit für Olympia

Die Basketball-Nationalmannschaft will sich nicht auf dem WM-Triumph von 2023 ausruhen. In Manila holte sich die damals perfekt harmonierende Mannschaft von Gordon Herbert zum ersten Mal überhaupt den WM-Titel. Bei den Olympischen Spielen in Paris und Lille (26. Juli bis 11. August) will man nun zeigen, dass man den nächsten Level erreichen kann. "Wir können noch besser werden", sagt der Bundestrainer. Jetzt "liegt es an uns, zum Spielen bereit zu sein".

Olympia-Vorbereitung in München

Und so schwitzen die Basketball-Stars um Dennis Schröder und Andreas Obst derzeit in München bei der Olympia-Vorbereitung mit fast identischem Kader. Im vorläufigen 16er-Kader stehen die zwölf Weltmeister von Manila sowie Oscar da Silva, Louis Olinde, Leon Kratzer und Nick Weiler-Babb.

Vier Spieler muss der Coach noch streichen. "Wir haben 16 Spieler und wir müssen auf vier verzichten", das könnte nächste Woche passieren. "Ich bin noch nicht sicher. Das hängt von Verletzungen und verschiedenen Situationen ab." Für ihn sei es "wie ein Puzzle", erklärt Herbert. "Du hast zwölf Puzzleteile und musst sehen, wo die Spieler reinpassen." Die Zeit läuft. Denn nach der Auswahlphase muss Herbert in den verbleibenden Wochen "das Team formen".

Test-Duell gegen Vorrundengegner Frankreich

Am Samstag (16.00 Uhr) steht in Köln bereits das erste Testspiel gegen Frankreich an. Vor dem Duell mit den Franzosen um Supertalent Victor Wembanyama, auf die Deutschland auch in der Olympia-Vorrunde trifft, wollte Herbert noch nicht allzu sehr auf den Gegner eingehen. "Das ist ein schwerer Start, gegen ein richtig gutes Team im ersten Spiel zu spielen. Aber ich bin mehr auf uns fokussiert zu diesem Zeitpunkt", sagte er und fügte an: "Unser größter Gegner sind wir selbst. Für die ersten zwei, drei Wochen."

Weltmeister Andreas Obst ist jedenfalls bereit: "Es kann losgehen." Den Vorteil im DBB-Team sieht er in der Kontinuität, dass man über die Jahre eine Struktur aufgebaut habe. "Immer ein ähnliches Team in der Vorbereitung und dann feiner werden in der Auswahl", so der Shooting Guard der FC-Bayern-Basketballer. Mit Blick auf den WM-Sieg vom Vorjahr ist er sicher, "dass wir es wieder schaffen werden, so aufzutreten".

Andreas Obst: "Wollen jedes Spiel gewinnen"

Doch auch die Konkurrenz habe sich vorbereitet und die Kader hochkarätig aufgerüstet. "Die Olympischen Spiele sind für alle das Nonplusultra", weiß Obst. Die Teams kommen mit den besten Leuten. "Die Franzosen haben ein kleines Upgrade gekriegt. Auch die Serben werden mit der besten Mannschaft kommen."

Natürlich auch die Amerikaner, die sich noch über das Aus im WM-Halbfinale ärgern. Klar ist: Es "fühlt sich ein bisschen gut an, dass wir so mit der Grund sind, dass die angestachelt sind", sagt Obst. Der mit einem hochklassigen Turnier rechnet. "Wir werden es angehen wie beim letzten Mal" und "wollen jedes Spiel gewinnen."

Die Einstellung passt "zu 110 Prozent"

Heiß auf den ersten Schlagabtausch ist auch NBA-Star Dennis Schröder: "Wir wollen jetzt wieder angreifen. Die Olympischen Spiele stehen vor der Tür." Sein Fokus liegt mit auf der Teamchemie, "die weiter, oben sein soll". Mit der müsse man sich nicht verstecken. Deshalb sei er "zu 110 Prozent" überzeugt, "dass wir immer, wenn wir rausgehen, dass Spiel gewinnen".

"Die Einstellung passt", sagt Gordon Herbert. Aber "bloß nicht ausruhen". Denn Deutschland kann wieder historisches schaffen. "Drei Medaillen in drei Jahren, das wäre ein Ding."