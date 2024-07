Schwere Knieverletzung: Olympia-Aus für Lena Oberdorf

Nun ist es traurige Gewissheit: Lena Oberdorf kann bei den bevorstehenden Olympischen Spielen in Paris nicht teilnehmen. Der FC-Bayern-Neuzugang hat sich beim 4:0-Sieg gegen Österreich am Dienstagabend eine schwere Knieverletzung zugezogen. Die 22-Jährige erlitt eine Kreuz- und Innenbandverletzung am rechten Knie, wie der DFB nach einer MRT-Untersuchung in München mitteilte. Damit ist sicher, dass Oberdorf die Olympischen Spiele in Paris verpassen wird.

Für die deutschen Fußballfrauen ist der Ausfall Oberdorfs ein herber Rückschlag. Die 22-Jährige zählt zu den besten Mittelfeldspielerinnen der Welt. Die Weltklasse und Wucht einer Lena Oberdorf hat praktisch niemand im Nationalteam.

Rückt Minge nach?

Hrubesch könnte für seinen 18er-Kader Janina Minge (VfL Wolfsburg) berufen. Die Ex-Freiburgerin ist bisher wie drei weitere Spielerinnen nur auf Abruf bereit. Oberdorf mit ihren 51 Länderspielen in jungen Jahren kann aber niemand so schnell ersetzen. Zumal bei Olympia laut Hrubesch viel über die Körperlichkeit gehen wird.

Oberdorf wird mehrere Monate ausfallen

"Diese Nachricht tut weh! Unsere schlimmste Befürchtung ist eingetreten. Wir alle denken an Obi und fühlen mit ihr", sagte Bundestrainer Horst Hrubesch. Die Nachnominierung für die 22-Jährige, die eine zentrale Figur in der deutschen Auswahl ist, werde in den kommenden Tagen bekanntgegeben.

Oberdorf wird mehrere Monate ausfallen und auch dem deutschen Meister aus München, zu dem sie kürzlich vom VfL Wolfsburg gewechselt war, lange fehlen. Die deutschen Frauen reisen am Sonntag nach Marseille, wo sie am kommenden Donnerstag zum Auftakt der Sommerspiele auf Australien treffen. Weitere Vorrundengegner sind die USA und Sambia.