Staffel-Glück: Lückenkempers Traumzeit und Burghardts Doppelcoup

Die deutsche Sprint-Staffel um die Wahl-Bambergerin Gina Lückenkemper stürmte mit einem famosen Lauf überraschend zu Olympia-Bronze über 4x100 m. Das Quartett mit Alexandra Burghardt aus Burghausen, Lisa Mayer, Lückenkemper und Schlussläuferin Rebekka Haase lief im Stade de France 41,97 Sekunden und holte bei der Teamentscheidung über eine Stadionrunde die erste deutsche Medaille seit der Wiedervereinigung.

Für die frühere Europameisterin Lückenkemper, die in 9,89 Sekunden die Schnellste aller Läuferinnen war, endeten die Sommerspiele in Frankreich damit mehr als versöhnlich, nachdem sie über die 100 m ihren Traum vom Finale nicht hatte erfüllen können. Der deutschen Meisterin fehlten zwei Hundertstel zur Teilnahme am Rennen um Gold. Nun flossen bei der 27-Jährigen in den Armen ihrer besten Freundin Haase die Freudentränen.

Großer Teamgeist in der Staffel

Dass in Burghardt, Lisa Mayer, Gina Lückenkemper und Rebekka Haase das Europameister-Quartett von München 2022 nun Olympia-Bronze einheimste, war auch großem Teamgeist geschuldet. Sophia Junk, in der Qualifikation noch Startläuferin, verzichtete wegen muskulärer Probleme, so rutschte Burghardt nach einer durchwachsenen Saison in die Staffel. Junk bekam ebenfalls eine Bronzemedaille - und viel Dank von ihren Kolleginnen.

"Wir sind alle um unser Leben gerannt. Wir haben unser Herz auf der Bahn gelassen." Gina Lückenkemper