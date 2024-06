Nagelsmann bestätigt: Neuer fit für Einsatz gegen die Ukraine

Elf Tage vor dem Eröffnungsspiel der EURO 2024 in München gegen Schottland testet die DFB-Elf in Nürnberg gegen EM-Teilnehmer Ukraine. Im ersten von zwei Testspielen vor Beginn der Heim-EM kann Julian Nagelsmann allerdings noch nicht auf seine geplante Turnier-Formation setzen. "Beide Teams wollen sich auf die EM vorbereiten," so der Bundestrainer mit Blick auf die schwierige Lage im Heimatland des Gegners. Man wolle dafür sorgen, "dass es ein interessantes und gutes Spiel wird".

Nagelsmann wird weitgehend seine Wunschelf für das EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland aufbieten, die sich im März bei den Siegen gegen Frankreich und die Niederlande gefunden hatte. Gegen die Ukraine fehlen ihm allerdings noch die gesetzten Champions-League-Sieger Toni Kroos und Antonio Rüdiger. Auch für die Dortmunder Niklas Füllkrug und Nico Schlotterbeck kommt zwei Tage nach dem Finale von Wembley ein Startelfeinsatz noch zu früh. "Wir freuen uns, wenn am Dienstag die restlichen vier Spieler kommen. Damit wir komplett sind."

Dafür wird der Stuttgarter Waldemar Anton für Rüdiger ins Abwehrzentrum rücken, wie Naglsmann sagte. Pascal Groß ist der Ersatz für Kroos im Mittelfeld. "Die am nächsten dran sind, spielen für die, die fehlen". Groß zeigte sich bereit für den Einsatz: Es sei ein "wichtiger Test für uns gegen einen guten Gegner", so der Ex-Ingolstädter. Bei dem wollen wir "auf der Gewinnerstraße bleiben".

Neuer zurück im Tor

Sicher ist auch, dass Manuel Neuer nach 550 Tagen sein Comeback im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft geben wird. Er "wird morgen spielen und macht einen guten Eindruck", erklärte Nagelsmann. Nach seinem Magen-Darm-Infekt sei er "körperlich in einer guten Verfassung und er hat gut trainiert."