DFB-Pokal 1. Runde: FC Bayern trifft auf den SSV Ulm

Erste Runde startet im August

Die erste Runde findet vom 16. bis 19. August statt. Wegen des Supercups Leverkusen gegen den VfB Stuttgart am 17. August werden deren Begegnungen erst am 27./28. August ausgetragen. An die Teilnehmer der 1. Runde fließen jeweils 215.600 Euro an DFB-Prämien.