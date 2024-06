Deutschland - Ukraine | 03.06., 20.45 Uhr | Radioreportage

Der Countdown läuft, die Spannung steigt: Elf Tage vor dem Eröffnungsspiel der EURO 2024 in München gegen Schottland testet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Nürnberg gegen EM-Teilnehmer Ukraine. Bundestrainer Julian Nagelsmann wird die Partie nutzen und auf der einen oder anderen Position etwas probieren, da die Spieler, die am Samstag im Champions-League-Finale im Einsatz waren, wohl nicht in der Startformation stehen werden.

Neuer-Comeback nach 550 Tagen - Chance für Groß und Anton

Toni Kroos, Antonio Rüdiger (beide Real Madrid), Nico Schlotterbeck und Niclas Füllkrug (beide Borussia Dortmund) dürften gegen die Ukraine höchstens einen Kurzeinsatz bekommen - zwei Tage nach dem Finale von Wembley kommt ein Startelfeinsatz für sie zu früh. Dafür dürfen Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) und Wladimir Anton (VfB Stuttgart) auf einen Einsatz hoffen.

Sein Comeback wird Torhüter Manuel Neuer vom FC Bayern München feiern. Der Keeper des FC Bayern München war wegen eines Infekts verspätet ins Trainingslager der Nationalmannschaft gestoßen, ist nun aber bereit. Es ist sein erstes Länderspiel nach seinem Schien- und Wadenbeinbruch nach 550 Tagen.

Auch die nicht zum EM-Kader gehörenden Ergänzungsspieler Brajan Gruda (1. FSV Mainz 05) und Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach) sind in Nürnberg dabei und könnten ihr Länderspieldebüt geben.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Deutschland: Neuer (FC Bayern München/38 Jahre/117 Länderspiele) - Kimmich (FC Bayern München/29/84), Anton (VfB Stuttgart/27/1), Tah (Bayer Leverkusen/28/23), Mittelstädt (VfB Stuttgart/27/2) - Andrich (Bayer Leverkusen/29/3), Groß (Brighton & Hove Albion/32/5) - Musiala (FC Bayern München/21/27), Gündogan (FC Barcelona/33/75), Wirtz (Bayer Leverkusen/21/16) - Havertz (FC Arsenal/24/44)

Ukraine: Anatolij Trubin (Benfica Lissabon/22 Jahre/10 Länderspiele) - Juchym Konoplja (Schachtar Donezk/24/12), Illja Sabarnyj (AFC Bournemouth/21/34), Mykola Matwijenko (Schachtar Donezk/28/63), Olexander Sintschenko (FC Arsenal/27/60) - Ruslan Malinowskyj (CFC Genua/31/59), Wolodymyr Braschko (Dynamo Kiew/22/2), Heorhij Sudakow (Schachtar Donezk/21/14) - Wiktor Zyhankow (FC Girona/26/51), Mychajlo Mudryk (FC Chelsea/23/18) - Artem Dowbyk (FC Girona/26/25)

Schiedsrichter: Walter Altmann (Österreich)