Nachtslalom in Madonna di Campiglio |8.1., 17.40 Uhr|Stream & TV

Der erste Slalom des Jahres steht auf dem Programm: Im italienischen Madonna di Campiglio findet ein Flutlicht-Spektakel statt. Linus Straßer will die verkorksten letzten Rennen des alten Jahres hinter sich lassen und mit frischem Schwung in das prestigeträchtige Rennen gehen. Letzte Saison raste der Münchner in die Top Ten, im Jahr zuvor schaffte es das deutsche Slalom-Ass sogar auf Platz drei.

Canalone-Miramonti fordert die Slalom-Fahrer

Beim ersten Rennen des Jahres sind die Athleten besonders gefordert. Nicht nur die Tageszeit verleiht dem Slalom eine besondere Note, sondern auch die Beschaffenheit der Strecke. Der Startpunkt der 470 Meter langen Canalone-Miramonti-Piste liegt auf 1.725 Metern Höhe, während das Ziel auf 1.545 Metern liegt und dabei eine maximale Neigung von 60 Prozent aufweist.

Henrik Kristoffersen aus Norwegen reist als Führender der Slalomwertung nach Madonna und zählt neben dem Franzosen Clement Noel und dem Schweizer Loic Meillard zu den Top-Favoriten. Vorjahressieger Marco Schwarz sucht nach seinem Kreuzbandriss noch nach seiner Form.

BR24Sport überträgt den Nachtslalom aus Madonna di Campiglio. Den ersten Durchgang können Sie bei uns ab 17.40 Uhr im Livestream verfolgen. Den zweiten Lauf gibt es sowohl im Stream als auch im BR Fernsehen ab 20.15 Uhr.

Ihr Kommentator ist Bernd Schmelzer. Als Experte steht ihm Felix Neureuther zur Seite. Moderiert wird die Sendung von Markus Othmer.