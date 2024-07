Nach Wolfsgruß: UEFA sperrt türkischen Spieler Demiral

Für den türkischen Fußball-Nationalspieler Merih Demiral hat der Wolfsgruß-Eklat sportliche Folgen. Der Defensivspieler wird für zwei EM-Spiele gesperrt und verpasst damit das Viertelfinale gegen die Niederlande am Samstag (21 Uhr live in der BR24Sport-Radioreportage) sowie ein mögliches EM-Halbfinale. Das veröffentlichte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Freitag.

Auf Twitter beschimpften türkische Fans die UEFA bereits tags zuvor als "Feind der Türkei". Demiral hatte im EM-Achtelfinale gegen Österreich in Leipzig (2:1) beide Treffer für die Türkei erzielt. Nach dem Tor zum 2:0 zeigte er den sogenannten Wolfsgruß mit beiden Händen. Zudem veröffentlichte er in den sozialen Medien ein Bild mit der Geste.

UEFA hatte Untersuchung eingeleitet

Die UEFA hatte in der Folge eine Untersuchung aufgrund eines "mutmaßlich unangemessenen Verhaltens" eingeleitet. Zahlreiche Politiker kritisierten die Geste. Die Wolfsgruß-Affäre führte zudem zu diplomatischen Verstimmungen, der türkische Botschafter wurde in Berlin einbestellt.

Der Wolfsgruß ist ein Handzeichen und Symbol der türkischen rechtsextremen und ultranationalistischen Organisation "Graue Wölfe". Weder die Organisation noch der Gruß sind in Deutschland verboten. Die "Grauen Wölfe" stehen allerdings unter Beobachtung des Bundesamtes für Verfassungsschutz.

Türkische Ultras haben bereits dazu aufgerufen, am Samstag beim Viertelfinale der Fußball-EM zwischen der Türkei und den Niederlanden den sogenannten Wolfsgruß zu zeigen. "Wir laden alle unsere Fans auf der Tribüne ein zu zeigen, dass das Zeichen der Grauen Wölfe kein 'Rassismus' ist, sondern 'das nationale Symbol des Türkentums', indem sie während der Nationalhymne das Zeichen der Grauen Wölfe machen", hieß es in einem Aufruf bei X.

Mit Informationen von sid