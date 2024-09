Morddrohung an Schiedsrichter aus Cham: Ermittlungen eingestellt

Die Morddrohung per E-Mail gegen einen Fußball-Schiedsrichter aus der Oberpfalz durch einen 22-jährigen Fan von Arminia Bielefeld bleibt straffrei. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld teilte heute (Donnerstag) dem BR-Studio Oberpfalz mit, dass die Ermittlungen eingestellt wurden. Der konkrete Tatbestand lautete "Bedrohung".

Drastische Nachricht: "Wir finden dich (...) oder deine Kinder"

Schon wenige Tage nach dem 3.-Liga-Spiel Ingolstadt gegen Bielefeld im April hatte die Polizei den Fußballfan ausfindig gemacht. Nach dem Spiel Anfang April hatte der 28-jährige DFB-Schiedsrichter Martin Speckner aus Runding / Landkreis Cham in seinem privaten E-Mail-Postfach ein anonymes Schreiben mit diesem Text bekommen: "Wenn wir wegen dir absteigen, wirst du sterben." In der Nachricht wird auch die Familie des Schiedsrichters massiv bedroht: "Fühl dich mal nicht so sicher im Oberpfalz. Wir finden dich eines Tages oder deine Kinder. (…) Schon bald wirst du dich beobachtet fühlen."

Im Detail kritisierte der Absender die Länge der Nachspielzeit der Begegnung, in der Ingolstadt noch zum 1:1-Ausgleich kam. Die DFB Schiri GmbH hatte den Fall bei der Zentralstelle zur Bekämpfung von Internetkriminalität gemeldet. Von dort ging die Anzeige an die Staatsanwaltschaft Bielefeld. Bielefeld ist als 14. der 3. Liga nicht abgestiegen.