Sportschau und Blickpunkt Sport behalten Bundesliga-Rechte

Am heutigen Donnerstag hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) die Ergebnisse des Ausschreibungsverfahrens um die Vergabe der Bundesliga-Rechte ab der Saison 2025/26 bis 2028/29 bekanntgegeben: Auch zukünftig wird die ARD in ihren Programmen umfassend von der Fußball-Bundesliga und 2. Bundesliga berichten können.

ARD Sportschau – der Fußball Klassiker

Die von der ARD erworbenen Rechte umfassen im TV die "Sportschau" mit der Fußball-Bundesliga am Samstag (18.00-20.15 Uhr), die Verwertung aller Bundesliga-Spiele des Wochenendes am Sonntagabend (21.15-24.00 Uhr) sowie die Berichterstattung über das Freitag-Bundesliga-Spiel und die Spiele der 2. Bundesliga am Freitagabend (22.30-24.00 Uhr) und am Sonntag zwischen 18.45 Uhr und 21.15 Uhr.

Blickpunkt Sport bleibt die Heimat des bayerischen Spitzenfußballs

Die Fans im Freistaat dürfen sich auch über das bayerische Zusatzangebot freuen: In der erfolgreichen Kult-Sendung "Blickpunkt Sport" rollt im BR Fernsehen sonntags ab 21.45 Uhr weiterhin der Ball. Reportagen, Hintergrund Berichterstattung und Interviews von den bayerischen Vereinen der Bundesliga und der 2. Liga spielen weiterhin eine wichtige Rolle "Blickpunkt Sport", eine der traditionsreichsten TV Sportsendungen in Deutschland, feiert im kommenden Jahr 50. Geburtstag. Auch angesichts dieses Jubiläums ist der Erhalt Bundesliga-Berichterstattung eine freudige Nachricht.

Heute im Stadion: Live-Berichterstattung für über 1 Million Fußball Fans

Zudem ist unser Hörfunk-Klassiker "Heute im Stadion" weiterhin gesichert. Die Sendung, die jeden Samstag live auf Bayern 1 aus allen Bundesliga-Stadien berichtet, erreicht jedes Wochenende ca. 1 Million Hörer. Neben dem bayerischen Fokus ist die legendäre ARD-Bundesliga-Schlusskonferenz die emotionale Trumpfkarte. Wie bereits in der vergangenen Rechte-Periode wird dieses Rechtepaket weiterhin zusätzlich zum klassischen Radio auch auf den digitalen Verbreitungswegen genutzt. Somit wird es wie gewohnt alle Spiele der bayerischen Vereine in voller Länge als Livereportage im BR24Sport Livecenter und auf sportschau.de geben. Außerdem konnten erstmalig die Rechte für Audio-In-Match-Clips erworben werden.

Tom Buhrow: Bundesliga "ohne Bezahlschranke, zeitnah, umfassend"

Tom Buhrow, Sportrechte-Intendant der ARD: „Ich freue mich sehr, dass wir unsere lange und gute Partnerschaft mit der Bundesliga und der 2. Bundesliga fortsetzen. Dafür danken wir der DFL und den Klubs. Vorbehaltlich der Zustimmung unserer Aufsichtsgremien wird die ARD auch weiterhin über alle Spiele der Bundesliga und der 2. Bundesliga berichten: Ohne Bezahlschranke, zeitnah, umfassend und in der gewohnten journalistischen Qualität, von der Sportschau am Samstag im Ersten bis hin zur ARD-Bundesligakonferenz im Hörfunk. Wichtig war uns, dass wir die Rechte zu angemessenen Konditionen erwerben. Dies ist uns gelungen.“

Die Wirksamkeit der Vereinbarungen mit der DFL steht unter dem Vorbehalt der bei Rundfunkanstalten jeweils zuständigen Gremien.

Die Liveübertragungen im Überblick: