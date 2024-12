Klub-WM: FC Bayern gegen Benfica, Boca und Auckland

Der FC Bayern München bekommt es bei der Klub-Weltmeisterschaft in der Gruppe C mit Benfica Lissabon, dem argentinischen Traditionsklub Boca Juniors und Auckland City FC, Rekordsieger der Ozeanischen Champions League. Mit Benfica haben die Münchner einen starken Gegner gezogen, gegen den sie kürzlich auch in der Champions League mit 1:0 gewannen. Bei Boca Juniors ist momentan Edinson Cavani (37) der bekannteste Spieler.

Messi gegen Porto, BVB gegen Fluminense

Auch Borussia Dortmund, zweiter deutscher Vertreter bei dem neuen Wettbewerb, hat ebenfalls eine machbare Gruppe zugelost bekommen. Der BVB trifft auf Fluminense, Ulsan HD und Mamelodi Sundowns FC. Lionel Messis Miami FC spielt gegen Palmeiras aus Brasilien, den FC Porto und Al Ahly FC.

Auslosung mit Infantino und Donald Trump

"Ewiger Ruhm", "Gipfel des Fußballs", die Fifa sparte bei der Auslosung in Miami nicht an Superlativen. Vier bis fünf Millionen Zuschauer erwartet Gianni Infantino laut eigenen Angaben als Zuschauer während des Turniers in den USA. "Vier bis fünf Milliarden" sogar vor TV-Geräten und Laptops. Auch Donald Trump, der künftige Präsident der USA, wurde per Videobotschaft zugeschaltet, der versicherte, wie sehr sein Sohn Barron "Soccer" liebe.

Alle Gruppen im Überblick:

GRUPPE A

Palmeiras (Brasilien)

FC Porto (Portugal)

Al-Ahly (Ägypten)

Inter Miami (USA)

GRUPPE B

Paris Saint-Germain (Frankreich)

Atlético Madrid (Spanien)

Botafogo (Brasilien)

Seattle Sounders (USA)

GRUPPE C

Bayern München

Auckland City (Neuseeland)

Boca Juniors (Argentinien)

Benfica Lissabon (Portugal)

GRUPPE D

CR Flamengo (Brasilien)

ES Tunis (Tunesien)

FC Chelsea (England)

Club Leon (Mexiko)

GRUPPE E

River Plate (Argentinien)

Urawa Red Diamonds (Japan)

CF Monterrey (Mexiko)

Inter Mailand (Italien)

GRUPPE F

Fluminense (Brasilien)

Borussia Dortmund

Ulsan HD FC (Südkorea)

Mamelodi Sundowns (Südafrika)

GRUPPE G

Manchester City (England)

Wydad AC Casablanca (Marokko)

Al-Ain (Vereinigte Arabische Emirate)

Juventus Turin (Italien)

GRUPPE H

Real Madrid (Spanien)

Al-Hilal (Saudi-Arabien)

CF Pachuca (Mexiko)

RB Salzburg (Österreich)

Alle Infos zur Klub-WM:

Einen Monat lang (15. Juni bis 13. Juli) kämpfen im kommenden Sommer 32 Teams um einen Titel, der bei den Klubs bislang, gelinde gesagt, eher sekundären Stellenwert hatte. Dies dürfte sich nun grundlegend ändern, denn laut der spanischen Sportzeitung Mundo Deportivo erhält jede teilnehmende Mannschaft eine garantierte Summe von 50 Millionen Euro. Der Turniersieger kann dem Bericht zufolge sogar bis zu 100 Millionen Euro einnehmen.

Wer ist bei der Klub-WM dabei?

Mit zwölf Mannschaften kommt das Gros der Teilnehmer aus Europa. Dazu gesellen sich sechs südamerikanische, je vier afrikanische, nordamerikanische und asiatische Teams sowie ein Vertreter aus Ozeanien und einer aus dem Gastgeberland. Dies ist der Grund, warum diesmal auch fünf nordamerikanische Klubs in der Verlosung sind. Als deutsche Teilnehmer hoffen bei der Premiere Bayern München und Borussia Dortmund auf attraktive Gegner.

Wie ist der Modus der Klub-WM?

Statt wie zuletzt mit sieben, findet die WM für Vereinsmannschaften ab sofort mit 32 Teilnehmern statt - und das wie die großen Turniere für Nationalteams nur alle vier Jahre. Analog zur WM wird es acht Gruppen mit je vier Mannschaften geben, jeweils die Erst- und Zweitplatzierten ziehen in die K.o.-Phase ein. Weiter geht es mit dem Achtelfinale.

Wo wird gespielt?

Dort, wo auch die nächste WM für Nationalmannschaften ausgetragen wird, in den USA - und zwar gleich in zwölf Stadien. Austragungsorte sind New York, Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, Philadelphia, Seattle, Washington D.C. und Orlando, wobei in Orlando gleich in zwei Arenen gespielt wird. Das Eröffnungsspiel steigt am 15. Juni in Miami.