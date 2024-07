Deutschland - Österreich | 16.07., 19 Uhr | Livereportage

Die DFB-Frauen müssen nach der ernüchternden 0:3-Niederlage gegen Island dringend nachjustieren. "Jetzt sind wir ganz klar in der Verpflichtung, es im nächsten Spiel komplett zu verändern. Richtung Olympia natürlich auch", kündigte Bundestrainer Horst Hrubesch vor der Partie gegen Österreich in der EM-Qualifikation am Dienstag (19.00 Uhr/ARD) in Hannover an.

Der Auftritt im isländischen Reykjavik hatte am Donnerstag für Ernüchterung und Verunsicherung gesorgt. Es war die höchste Niederlage in Hrubeschs beiden bisherigen Amtszeiten bei den deutschen Frauen und seit dem 0:3 gegen Frankreich im März 2018 unter Steffi Jones, die danach gehen musste.

Hrubesch: "Der richtige Warnschuss"

Dabei wollen die deutschen Frauen um die Olympia-Medaillen mitspielen, sie streben das Finale in Paris an. "Ich habe da jetzt keine Bedenken, das war – glaube ich – der richtige Warnschuss", sagte Hrubesch. Er beschwichtigte mit der ganzen Erfahrung seiner 73 Jahren: "Ich habe nach wie vor ein gutes Gefühl, das ist nicht das Problem". Fehlen könnte weiterhin Kapitänin Alexandra Popp, die gegen Island nicht dabei war und sich individuell auf den Start bei Olympia vorbereitete.